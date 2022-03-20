Вс, 20.03.2022
Никто не хочет быть зависим от российского газа, нефти или угля, Россия доказала, что так она старается оказать на нас давление Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET
Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET

Власти Мариуполя сообщили об авиаударе по школе искусств, где прятались люди

Женщина в разрушенной квартире в Мариуполе. ФОТО: Reuters/ScanPix

Российские войска нанесли 19 марта авиаудар по школе искусств № 12 в Левобережном районе Мариуполя, сообщается в Telegram-канале городского совета, пишет "Медуза".

В момент обстрела в здании находилось около 400 мирных жителей, в основном женщины, дети и пожилые люди.

По сведениям местных властей, здание разрушено, а под завалами еще находятся мирные люди.

Информации о пострадавших пока нет.

Мариуполь с начала марта находится в осаде российской армии. 

На этой неделе в Мариуполе сообщили об обстреле театра. По информации депутата Верховной Рады Сергея Таруты, на Драматический театр, в котором прятались люди, сбросили "сверхмощную бомбу".

В четверг, 17 марта, появилась информация, что бомбоубежище театра выдержало взрыв, а из-под завалов стали выходить люди.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую представителями той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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