Власти Мариуполя сообщили об авиаударе по школе искусств, где прятались люди

В момент обстрела в здании находилось около 400 мирных жителей, в основном женщины, дети и пожилые люди.

По сведениям местных властей, здание разрушено, а под завалами еще находятся мирные люди.

Информации о пострадавших пока нет.

Мариуполь с начала марта находится в осаде российской армии.

На этой неделе в Мариуполе сообщили об обстреле театра. По информации депутата Верховной Рады Сергея Таруты, на Драматический театр, в котором прятались люди, сбросили "сверхмощную бомбу".

В четверг, 17 марта, появилась информация, что бомбоубежище театра выдержало взрыв, а из-под завалов стали выходить люди.