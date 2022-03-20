Власти Мариуполя сообщили об авиаударе по школе искусств, где прятались люди
Российские войска нанесли 19 марта авиаудар по школе искусств № 12 в Левобережном районе Мариуполя, сообщается в Telegram-канале городского совета, пишет "Медуза".
Российские войска нанесли 19 марта авиаудар по школе искусств № 12 в Левобережном районе Мариуполя, сообщается в Telegram-канале городского совета, пишет "Медуза".
В момент обстрела в здании находилось около 400 мирных жителей, в основном женщины, дети и пожилые люди.
Информации о пострадавших пока нет.
Мариуполь с начала марта находится в осаде российской армии.
На этой неделе в Мариуполе сообщили об обстреле театра. По информации депутата Верховной Рады Сергея Таруты, на Драматический театр, в котором прятались люди, сбросили "сверхмощную бомбу".
В четверг, 17 марта, появилась информация, что бомбоубежище театра выдержало взрыв, а из-под завалов стали выходить люди.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую представителями той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.