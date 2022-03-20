Дипломатический исход войны в Украине возможен, но договориться будет очень сложно

Судя по созданным китайским телевидением картинам, до сих пор в Украине обширной войны не было. Китайские репортеры имели эксклюзивную возможность снимать сцены вместе с армией России, показывать так называемое освобождение русских на востоке Украины. В сюжетах были повторены тезисы российской пропаганды.

Почти три недели Китай ждал. Он не присоединился к западным санкциям, не осуждал российского вторжения. Более того, Китай помогал распространять новые кошмары Кремля, что в тайных лабораториях Украины якобы готовит химическое оружие.

Но на этой неделе произошел переворот. На ТВ-экранах китайцы наконец увидели жертв российской агрессии в Чернигове. Посол Китая в Украине заявил, что его страна никогда не нападет на Украину и поможет ей экономически. Самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который рано утром в четверг отправился в Пекин, на полпути развернулся и отправился домой.

Начало смены позиции Китая показали семь часов встреч с дипломатами США в понедельник в Риме. В пятницу в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом президент Китая Си Цзиньпин признал, что его страна не хочет войны в Украине.

Это далеко от осуждения, которое требует Запад, но еще дальше от поддержки, которую хочет Россия.

С позиционированием Китая дипломатическая арена подготовлена к мирным переговорам, в которых единственными козырями России являются ее агрессия против гражданского населения и угроза атомной войны. Даже угрожать отключением газовых поставок она не может себе позволить.

Украина разочарована в НАТО и как механизм для гарантирования мира видит Совет по безопасности ООН. Его постоянные члены - США, Великобритания, Франция, Китай и сама Россия - должны служить гарантами безопасности. Украина желает добавить в мирный договор также Германию и Турцию. Договор включает в себя условия, аналогичные уставу НАТО, а именно, нападение на одного приравнивается к нападению на всех участников договора.