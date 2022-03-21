Wall Street Journal: Целью Путина больше не является взятие Киева
Целью президента России Владимира Путина более не является взятие столицы Украины Киева, пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники США.
Целью президента России Владимира Путина более не является взятие столицы Украины Киева, пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники США.
Ранее США и союзники считали целями президента Путина захват Киева в течение пары дней и замену правительства пророссийским режимом.
Более чем за три недели боев реализовать это не удалось - по данным газеты, это якобы принудило Путина сменить тактику.
"Захватив в 2014 году как Крым, так и районы Донбасса, Россия стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом", - говорит источник Русская Служба Би-би-си.
Если эти требования и требование о нейтралитете Украины будут отклонены, Путин, возможно, попытается удержать все земли, которые заняли российские войска, и будет продолжать сражаться.
При этом Путин может расширить свои военные цели, если действия российских вооруженных сил будут более успешными.
"Статус столицы [Украины] остается открытым вопросом, и, учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить Киев и взять его", - говорят собеседники газеты.
Издание отмечает, что его описание стратегии Путина - это не результат официальной оценки разведки, а точка зрения официальных лиц США, которые имеют доступ к секретной информации.