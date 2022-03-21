Wall Street Journal: Целью Путина больше не является взятие Киева

Ранее США и союзники считали целями президента Путина захват Киева в течение пары дней и замену правительства пророссийским режимом.

Более чем за три недели боев реализовать это не удалось - по данным газеты, это якобы принудило Путина сменить тактику.

Согласно новой оценке, президент России пытается заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины.

"Захватив в 2014 году как Крым, так и районы Донбасса, Россия стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом", - говорит источник Русская Служба Би-би-си.

Если эти требования и требование о нейтралитете Украины будут отклонены, Путин, возможно, попытается удержать все земли, которые заняли российские войска, и будет продолжать сражаться.

"Исходя из наших военных оценок, похоже, что он [Путин] возвращается к тактике осады", - говорит чиновник администрации США.

При этом Путин может расширить свои военные цели, если действия российских вооруженных сил будут более успешными.

"Статус столицы [Украины] остается открытым вопросом, и, учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить Киев и взять его", - говорят собеседники газеты.