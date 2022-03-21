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Гордон Браун, экс-премьер Великобритании

Wall Street Journal: Целью Путина больше не является взятие Киева

Киев. 20 марта 2022 года ФОТО: AP/Scanpix

Целью президента России Владимира Путина более не является взятие столицы Украины Киева, пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники США.

Ранее США и союзники считали целями президента Путина захват Киева в течение пары дней и замену правительства пророссийским режимом.

Более чем за три недели боев реализовать это не удалось - по данным газеты, это якобы принудило Путина сменить тактику.

Согласно новой оценке, президент России пытается заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины.

"Захватив в 2014 году как Крым, так и районы Донбасса, Россия стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом", - говорит источник Русская Служба Би-би-си.

Если эти требования и требование о нейтралитете Украины будут отклонены, Путин, возможно, попытается удержать все земли, которые заняли российские войска, и будет продолжать сражаться.

"Исходя из наших военных оценок, похоже, что он [Путин] возвращается к тактике осады", - говорит чиновник администрации США.

При этом Путин может расширить свои военные цели, если действия российских вооруженных сил будут более успешными.

"Статус столицы [Украины] остается открытым вопросом, и, учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить Киев и взять его", - говорят собеседники газеты.

Издание отмечает, что его описание стратегии Путина - это не результат официальной оценки разведки, а точка зрения официальных лиц США, которые имеют доступ к секретной информации.

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