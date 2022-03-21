Илзе Лиепа, Тимати, Гагарина: Минкульт назвал деятелей, которым следует запретить въезд в Латвию

"Тех "деятелей культуры" РФ, которые восхваляют агрессию против Украины, оправдывают преступления против мира и пропагандируют войну, в Латвии не ждут. Соответствующие решения будут приняты в ближайшее время", - написал в Twitter Ринкевич, отметив, что, вероятно, список артистов, которым запрещен въезд в Латвию, будет расширен.
Министр культуры Наурис Пунтулис также призывает Министерство иностранных дел (МИД) включить в список нежелательных лиц более 20 артистов, которые участвовали в прокремлевском мероприятии на стадионе "Лужники", сообщила агентству LETA советник министра по связям с общественностью Инга Васильева.
Министр культуры предлагает включить в список нежелательных лиц Полину Гагарину, Сергея Жукова, Алексея Потехина, Тимура Юнусова, Николая Расторгуева, Виталия Локтева, Александра Ерохина, Сергея Перегудова, Дмитрия Стрельцова, Алексея Тарасова, Павла Сучкова, Алексея Кантура, Наталью Подольскую, Владимира Машкова, Никиту Михалкова, Илзе Лиепу, Викторию Цыганову, Станислава Михайлова, Валерия Гергиева и др.
Напомним, ранее в черный список были внесены такие российские артисты, как Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, а также Владимир Жириновский.