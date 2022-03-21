Пн, 21.03.2022
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  • Илзе Лиепа, Тимати, Гагарина: Минкульт назвал деятелей, которым следует запретить въезд в Латвию

Илзе Лиепа, Тимати, Гагарина: Минкульт назвал деятелей, которым следует запретить въезд в Латвию

Представитель МИД РФ Мария Захарова на концерте "в честь восьмой годовщины присоединения Крыма" ФОТО: Reuters/ScanPix

На прошлой неделе, 18 марта, в "Лужниках" в Москве прошел концерт "в честь восьмой годовщины присоединения Крыма". На мероприятии выступили Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Владимир Машков, Николай Расторгуев и группа "Любэ" и многие другие. На концерт незамедлительно отреагировал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, указавший, что "этих артистов в Латвии не ждут".

"Тех "деятелей культуры" РФ, которые восхваляют агрессию против Украины, оправдывают преступления против мира и пропагандируют войну, в Латвии не ждут. Соответствующие решения будут приняты в ближайшее время", - написал в Twitter Ринкевич, отметив, что, вероятно, список артистов, которым запрещен въезд в Латвию, будет расширен.

Министр культуры Наурис Пунтулис также призывает Министерство иностранных дел (МИД) включить в список нежелательных лиц более 20 артистов, которые участвовали в прокремлевском мероприятии на стадионе "Лужники", сообщила агентству LETA советник министра по связям с общественностью Инга Васильева.

Министр культуры предлагает включить в список нежелательных лиц Полину Гагарину, Сергея Жукова, Алексея Потехина, Тимура Юнусова, Николая Расторгуева, Виталия Локтева, Александра Ерохина, Сергея Перегудова, Дмитрия Стрельцова, Алексея Тарасова, Павла Сучкова, Алексея Кантура, Наталью Подольскую, Владимира Машкова, Никиту Михалкова, Илзе Лиепу, Викторию Цыганову, Станислава Михайлова, Валерия Гергиева и др.

Напомним, ранее в черный список были внесены такие российские артисты, как Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, а также Владимир Жириновский.

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