Илзе Лиепа, Тимати, Гагарина: Минкульт назвал деятелей, которым следует запретить въезд в Латвию

"Тех "деятелей культуры" РФ, которые восхваляют агрессию против Украины, оправдывают преступления против мира и пропагандируют войну, в Латвии не ждут. Соответствующие решения будут приняты в ближайшее время", - написал в Twitter Ринкевич, отметив, что, вероятно, список артистов, которым запрещен въезд в Латвию, будет расширен.