"У Полины Гагариной нет будущего": журналист "Дождя" о российских звёздах

После 24 февраля лишь немногие российские артисты осудили так называемую "спецоперацию" на территории Украины. Почему большинство тех, на кого в соцсетях подписаны миллионы, выбрали молчание? По мнению журналиста "Дождя", это не связано со страхом.

"Во-первых, думаю, это вопрос денег. У них не было сценария, как у меня - взять всё бросить и уехать. Думаю, что есть методички. Думаю, что многим из них, ключевым фигурам, позвонили. А дальше каждый человек делает свой выбор. Например, Максим Галкин сделал свой выбор - они уехали, и Максим Галкин не молчит", - сказал Катаев.

Напомним, 18 марта в московских "Лужниках" прошёл огромный концерт "в честь восьмой годовщины присоединения Крыма". В программе мероприятия были такие артисты, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Владимир Машков и другие.

"Почему многие молчат и выступают на этом концерте? Мне лично залезть в их головы сложно. К той же Полине Гагариной, с которой я был хоть и шапочно, но знаком. Мы с ней разговаривали на вечеринках много раз. Непонятно почему... Это либо люди уже действительно зомбированы... Ну, я не знаю, какими должны быть деньги, чтобы всё это принимать", - отмечает журналист.

Катаев отметил, что многие артисты оправдываются тем, что у них большие коллективы и если они что-то скажут, то подведут не только себя, но и других людей, у которых дети. По мнению Катаева, молчание и выступление артистов на провластных митингах не забудется и негативно отразится на их репутации.

"Кто вчера выступал на концерте, кто поддержал открыто, кто эту последнюю букву алфавита поставил у себя где-то там - эти люди уже заклеймены. Всё.

Думаю, у Полины Гагариной, к сожалению, нет будущего после её вчерашнего выступления с её "Кукушкой". Она далеко не улетит на этой "Кукушке"", - заявил журналист.

Видео: Интервью Дениса Катаева на YouTube-канале "Говорящие Головы"

После принятия закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооружённых силах РФ телеканал "Дождь" был вынужден прекратить своё существование, а большинство его сотрудников покинули Россию, опасаясь репрессий.