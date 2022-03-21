Украина отказалась сдавать Мариуполь

"Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории. При этом всем сложившим оружие гарантируется безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни", - заявил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

В свою очередь в ночь на понедельник вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев не принимает такой ультиматум о сдаче Мариуполя, находящегося в осаде российской армии с начала марта. По ее словам, в письме от Министерства обороны указывалось, что эвакуация жителей начнется только после того, как украинские военнослужащие сложат оружие и покинут город.

"Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет Красного Креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось.