Михаил Барышников призвал не наказывать россиян из-за войны в Украине

Всемирно известный танцовщик Михаил Барышников осудил санкции в отношении российских артистов и спортсменов, которых увольняют престижные западные театры и не допускают до международных соревнований. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

"Открытый обмен в искусстве - это всегда хорошо. Неправильно возлагать тяжесть политических решений [властей] на плечи артистов и спортсменов, родственники которых могут быть под угрозой на родине. Для людей в уязвимой позиции нейтралитет - уже мощное высказывание. И если вы хотите от меня конкретики, то Даниил Медведев должен участвовать в Уимблдоне", - сказал он.

Выступать с высказываниями о войне или нет - личное решение каждого артиста, считает Барышников. "Со своей стороны, я процитирую его святейшество папу [римского] Франциска: "Война - это безумие! Прекратите, пожалуйста! Посмотрите на эту жестокость!" Мне ясно, к кому обращены эти слова. Говоря простыми словами, Россия уже вернулась в сталинские времена. Искусство - это сопутствующий ущерб, и невозможно предположить, чем это обернется".

По словам Барышникова, в скором времени Россия сделает невозможным любое позитивное будущее для российской молодежи. "Прямо сейчас Россия переходит Рубикон. Либо она найдет путь закончить этот конфликт и жить в открытом миру обществе, либо будет отброшена назад без шансов на восстановление", - заявил танцовщик.