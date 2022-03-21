Чулпан Хаматовой поступило первое предложение о работе в Латвии

Недавно Чулпан Хаматова дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой, в котором откровенно призналась, что не поддерживает военные действия на территории Украины, и сообщила, что сейчас находится в Латвии.

"С ней я знаком давно, мы вместе работали. Все знают, что Хаматова - актриса № 1 в своей стране, все знают, что она - образец гуманизма, благодаря её благотворительному фонду, который годами занимается заботой о детях с онкологией. И теперь каждый может увидеть, что Чулпан - это совесть России. Потому что только во время войны мы видим, кто есть кто", - написал Херманис.

Режиссёр сообщил, что пригласил Хаматову присоединиться к труппе Нового рижского театра.

"Совсем скоро она примет участие в наших спектаклях. Сначала - на своём родном языке".

"Чулпан, я знаю, что принять участие в моём спектакле о Горбачёве в Москве несколько лет назад было невероятной гражданской смелостью. Мы все верили, что наше послание заключается в том, что свобода - это не пустое слово и оно дойдёт до слышащих ушей. Мы были наивны. Но по крайней мере мы это сказали. И мы будем продолжать это делать", - написал Херманис.

Фото со спектакля "Горбачёв" ФОТО: Publicitātes/Ira Poļarnaja

Напомним, Чулпан Хаматова купила землю в Аматциемсе, в 80 км от Риги. Об этом она сама говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота". Актриса тогда восхищалась сказочной природой с косулями и карпами в озерах. Особенно ей понравилось то, что вокруг дома нет никаких заборов.

В интервью Катерине Гордеевой актриса призналась, что её переезд в Латвию был, по сути, внезапным, у неё нет больших накоплений, хватит, может, "на два-три месяца". Прямо сейчас она пытается наладить быт и старается помогать тем, кому сложнее всего - своими связями, контактами и советами. И взять себя в руки ради детей, на которых пока катастрофически не хватает времени.