Перевощиков: в транспорте следует продолжать носить маски

Количество выявленных случаев Covid-19 за последнюю неделю снизилось на 30%, количество стационарных больных продолжает уменьшаться, снижается и распространение инфекции в обществе, сказал он.

По мнению Перевощикова, маски следует сохранить в местах повышенного риска - учреждения здравоохранения, центры социального ухода, где есть люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Использование масок также следует сохранить в общественном транспорте.

Рост заболеваемости Covid-19, но без увеличения смертности, наблюдается сейчас в Австрии, Германии, Финляндии и Италии. Это можно объяснить отменой мер безопасности, большей мобильностью людей, возобновлением туристического сезона.