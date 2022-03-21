"Ева Браун и фюрер": создана петиция за депортацию Кабаевой из Швейцарии

Граждане Украины, России и Беларуси обратились к Швейцарии с лозунгом "объединить Еву Браун" с ее "фюрером".

Петиция, размещенная на сайте change.org, собрала почти 50 000 подписей.

Организаторы петиции спрашивают правительство почему они позволяют путинским подельникам прятаться.

В петиции говорится, что "любимая безумного диктатора и военного преступника" скрывается от санкций в некогда нейтральной стране. А в это время отец ее детей нападает на Украину.

В связи с этим граждане трех стран обратились к правительству Швейцарии с просьбой рассмотреть вопрос о гражданстве Кабаевой и необходимости применения к ней санкций как к лицу, которая руководит российским пропагандистским СМИ.

Заявители требуют решения о недопустимости дальнейшего проживания возлюбленной Путина в Швейцарии и проверки "чистоты" средств, использованных для приобретения имущества, в котором она скрывается.

"Мы будем добиваться справедливости всеми возможными способами. Если в ходе судебного процесса выявится коррупция некоторых швейцарских политических деятелей, которая позволила Алине Кабаевой получить швейцарское гражданство в обход установленных законом процедур или правил, мы постараемся максимально раскрыть этот факт", — говорится в заявлении.

Алина Кабаева - бывшая российская артистка и политик татарского происхождения. Дважды участвовал в Олимпийских играх. В 2000 году она выиграла бронзовую медаль в Сиднее, а в 2004 году - золотую медаль в Афинах. Успешно выступала на чемпионатах мира и Европы. Алина Кабаева завершила карьеру профессиональной спортсменки в 2007 году.

1 декабря 2001 года имя тогда еще 18-летней спортсменки впервые упоминается на официальном сайте Кремля - президент России Владимир Путин посетил спортивное мероприятие, на котором было сделано первое совместное фото Кабаевой и Путина. Вскоре после этого Кабаева стала членом правящей партии "Единая Россия", а через шесть лет была избрана в Государственную думу России.

Кремль всегда отрицал ее возможную связь с президентом России, но в течение многих лет ходили слухи, об их тесной связи и общих детях.

В 2015 году швейцарские СМИ писали, что Алина Кабаева, глава холдинга "Национальная Медиа Группа", родила мальчика. Пресса не исключает, что бывшая гимнастка уехала рожать за границу, чтобы избежать внимания российской прессы. Роды прошли в клинике Святой Анны в Тичино на юге Швейцарии. Спустя четыре года появились слухи, что Алина родила близнецов в роддоме в Москве.