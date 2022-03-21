Что изменится после 1 апреля и где все еще придется носить маски

Как сегодня после заседания коалиции сообщил министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс,
с 1 апреля нормы регулирования в связи с Covid-19 будут гораздо свободнее и большинство из действующих требований будут смягчены.
Планируется, что с 1 апреля будет отменено требование о сертификатах для получения услуг и посещения мероприятий.
Также будут существенно смягчены требования об использовании масок, и в основном они будут иметь рекомендательный характер.
Отдельные меры безопасности сохранятся в учреждениях здравоохранения и местах лишения свободы, сказал министр.
Условия поездок будут согласованы с регулированием Европейского союза, отметил Плешс.
Во вторник, 22 марта, новое регулирование после 1 апреля рассмотрит правительство.