Что изменится после 1 апреля и где все еще придется носить маски

Как сегодня после заседания коалиции сообщил министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс,

с 1 апреля нормы регулирования в связи с Covid-19 будут гораздо свободнее и большинство из действующих требований будут смягчены.

Планируется, что с 1 апреля будет отменено требование о сертификатах для получения услуг и посещения мероприятий.

Также будут существенно смягчены требования об использовании масок, и в основном они будут иметь рекомендательный характер.

Отдельные меры безопасности сохранятся в учреждениях здравоохранения и местах лишения свободы, сказал министр.

Условия поездок будут согласованы с регулированием Европейского союза, отметил Плешс.