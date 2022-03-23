Ср, 23.03.2022
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Мирослав Митрофанов, депутат Рижской думы

"Какой суд? Межгалактический?". Поговорили с создателями латвийского "Миротворца"

Логотип латвийского "Миротворца" и люди, попавшие в базу: Владимир Линдерман, Татьяна Жданок, Евгения Шафранек, Алексей Стетюха. ФОТО: TVNET kolāža

В Латвии появилась база данных людей, которые (по мнению создателей сайта) поддерживают государственную позицию России. Это вызвало бурю различных мнений в социальных сетях: кто-то гордится попаданием в базу, а кто-то грозит создателям заявлением в полицию. Я поговорил с авторами сайта и выяснил, кто попадает в базу, можно ли оттуда выйти и каковы планы авторов в дальнейшем.

Вначале окунемся в историю. Украинский сайт "Миротворец" появился в августе 2014 года. По большому счету, это база данных людей, которые признали оккупацию Крыма, поддерживают независимость непризнанных ДНР и ЛНР и выражают другую позицию, которая не совпадает с официальной украинской позицией.

Если изначально в создании сайта участвовало МВД Украины, то с 2016 года официальные структуры государства отдалились от портала. Сам сайт с течением времени сменил свою направленность и кроме имен террористов и сепаратистов стал публиковать и личные данные вроде адресов и телефонов, а к сепаратистам добавились и журналисты, работавшие на Донбассе. В том числе и сотрудники иностранных агентств: BBC, Reuters, Forbes, AFP и других.

Латвийский "Миротворец" появился на свет в марте 2022 года. На главной странице цель сайта обозначена так: "Понимая, к какому ужасу привела поддержка "русского мира", мы стараемся приложить все усилия, чтобы высветить эту заразу в балтийских странах. Сидя в уютных европейских креслах, эти "люди" призывают войну в Литву, Латвию и Эстонию своими постами в социальных сетях и на интернет-порталах. Они ратуют за убийства жителей Украины российскими захватчиками. Они выражают "свое мнение". Мы сделаем так, чтобы их особое мнение не затерялось на просторах интернета, всегда надежно хранилось и было легкодоступно".

В базу попадают крайне разные люди: от известных политиков и журналистов до простых пользователей сети. "Грехи" у них тоже разные. Кто-то, как поэт Вадим Авва, активно пишет посты в поддержку России; кто-то, как политик Татьяна Жданок, призывает к миру, не признавая агрессию России; а кто-то, как журналист Евгения Шафранек, просто критикует власти Латвии без особой привязки к ситуации в Украине.

Пока на сайте публикуются лишь ссылки на социальные сети и фотографии оттуда же и скриншоты постов, которые должны доказывать "пророссийские" настроения этих людей.

Авторы сайта анонимны, и связаться с ними можно лишь через официальный е-мэйл, по которому призывают присылать кандидатов на попадание в базу данных. Так и протекал наш диалог.

Интервью

- Здравствуйте, меня зовут Артем Липин, я работаю на новостном портале RUS TVNET. Мне бы хотелось написать статью, посвященную работе вашего сайта. Был бы рад, если бы вы согласились на интервью.

- Здравствуйте, Артем! Присылайте вопросы - дадим ответы. Слава Україні!

- Какую цель вы преследовали, создав латвийскую версию сайта "Миротворец"?

- Тут все сказано: https://myrotvorets.team/o-proekte/ (полную цитату можно найти выше. - Прим. автора).

- Связаны ли вы с украинским "Миротворцем"?

- Без комментариев.

- Сколько примерно людей входит в команду сайта и какие страны они представляют?

- У нас есть украинец, который долгое время прожил в Латвии.

- Перепроверяете ли вы данные, которые вам присылают? Были ли случаи, когда вы не вносили присланное имя человека в базу и почему?

- Проверяем, часто не вносим, 8 из 10 присланных не вносим.

- Каких минимальных действий хватает для попадания на сайт - активной поддержки, поста в соцсетях, рамки на аватарке? Например, Евгения Шафранек попала на сайт за пост, критикующий повышение компенсаций на топливо депутатам.

- Не готовы конкретно прокомментировать персону. Да, явная поддержка действий России, символика, посты. Поддержка войны, презрение к беженцам.

- Влияют ли на попадание в базу положительные действия в пользу Украины? Например, Алексей Стетюха, который да, ездил на оккупированную часть Украины, но сейчас помогает украинским беженцам в Риге?

- Не влияет.

- Можно ли быть исключенным из базы и что для этого нужно сделать?

- Публично написать на своей странице в ФБ, ВК опровержение или предоставить там же факты и причину изменения своей позиции.

- Некоторые их попавших в базу утверждают, что собираются подать на вас в суд. Готовы ли вы к такому развитию событий и как будете защищаться?

- В какой суд? Межгалактический? У нас большая уверенность, что подавший в суд, скорее всего, в этом же суде превратится в обвиняемого. Или вы говорите о судах Фашистской Федерации? Ну так страшнее войны уже ничего не может быть, даже Басманный суд.

Наша задача сейчас - защитить Украину и быть готовыми к обороне стран Балтии. Все остальное - потом.

- Заявления подают в латвийскую Госполицию. Вас это не волнует?

- Это точно не волнует.

- Украинский "Миротворец" тоже начался просто с публикации постов и ссылок на соцсети, но позже там стали появляться и адреса, и даты рождения, и другие личные данные. Может ли латвийский "Миротворец" перейти к таким шагам?

- В случае начала военных действий против стран Балтии - возможно. Пока таких планов нет.

- Пока, насколько я понимаю, латвийский "Миротворец" - это первый сайт "Миротворца" за пределами Украины. Есть ли планы перейти на территорию Литвы или Эстонии?

- Есть, ищем в команду эстонца и литовца! Пишите нам!

- Многие люди, включая тех, кто осуждает Россию и всячески помогает Украине и украинцам, считают этот сайт опасным и разжигающим ненависть. Что вы можете сказать таким людям?

- Не встречали таких людей. Мы ничего не разжигаем, мы только сохраняем в одном месте то, что было высказано этими людьми в общественном поле. Не в частном порядке, не в частной переписке, а точно, конкретно и публично. Мы никого не судим. Ни к чему не призываем и не раскрываем никаких личных данных, мы даже имя не знаем, мы видим ник в соцсетях и высказывание "героя".

- Вместо попыток договориться и объяснить другую позицию вы просто ставите таких людей в категорию врага - не создает ли это ненужный антагонизм? Понятно, что есть те, кого уже не переубедить, но в базе есть и обычные люди - не политики и не журналисты.

- Мы не очень знакомы с персоналиями и не делим людей по профессиям. Мы ставим тех, кто в публичном пространстве "выражал свое мнение", ФБ и ВК точно так же публикуют их мнение, к ним нет претензий? Мы ничего не придумываем, не судим и не фантазируем, не подделываем, не призываем. Написал, наговорил в публичном пространстве - спасибо, сохраним.

- Просто лично мне не очень понятно, как именно список людей, которые поддерживают Россию, защитит Латвию от возможной агрессии. Украинский "Миротворец" был создан в 2014 году, и России это не помешало напасть в феврале, к сожалению.

Вопрос остался без ответа.

Мнение юриста

Ситуацию прокомментировал адвокат Сармис Спилбергс, ассоциированный партнер юридической фирмы Ellex.

Первый пункт - какие именно данные публикуются на сайте. Но даже если это только имена и ссылки на соцсети, не все так очевидно.

На собирание таких баз данных должно быть юридическое основание, которое регулируется "Общим регламентом по защите данных". Для личного пользования можно собирать различные базы данных, но если вы выкладываете это в общественный доступ - это уже не личное пользование.

Важно также, кто именно собирает эту базу, кто является владельцем сайта. Например, для журналистов есть исключение. Ну вот как Re:Baltica собрала данные о владениях олигархов на территории Латвии. Пока это делают журналисты для общественных целей, так поступать разрешается. Вопрос в том, можно ли этот сайт считать СМИ.

Кроме того, если они делают скриншоты с социальных сетей, то нужно посмотреть в правилах пользования Facebook или "ВКонтакте", например, разрешено ли это делать. То, что сайт публично доступен - еще ничего не значит. Lursoft тоже публично доступен, но там есть строгие правила пользования данными.

Я не хотел бы, чтобы, ссылаясь на меня, говорили: точно легально или точно нелегально. Это все зависит от многих факторов. Но если деятельность этого сайта нельзя отнести к журналистской, то у его авторов могут быть серьезные проблемы.

Именно в Латвии уже разбиралось похожее дело, и суд решил, что технически любой может выступать в роли СМИ, но нужно доказать общественную пользу такой работы.

Мнение Службы государственной безопасности

Ситуацию прокомментировала пресс-служба СГБ.

Можем подтвердить, что СГБ известен данный интернет-сайт, где обобщается публично доступная информация о лицах, которые, по мнению авторов сайта, выражают поддержку агрессии России в Украине.

Можем указать, что в поле зрения СГБ регулярно попадают люди, которые выражают поддержку России. В таких случаях СГБ оценивает, наблюдаются ли в действиях человека признаки преступного деяния. Каждый случай оценивается индивидуально.

СГБ напоминает, что в Латвии предусмотрена уголовная ответственность за следующие действия: публичное оправдание и восхваление преступлений против мира и военных преступлений (статья 74.1 УК Латвии), публичный призыв к геноциду (статья 71.1) или войне (статья 77), разжигание вражды или ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности (статья 78), а также призывы против независимости, суверенитета или территориального единства Латвийской Республики (статья 81).

Касательно опубликованной на сайте информации можем указать, что каждый человек, который считает, что его права нарушены, может в установленном законом порядке обратиться в суд.

Мнение Государственной полиции

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите.

Госполиция проинформирована об этом интернет-сайте, но на данный момент от других комментариев мы воздержимся. До сих пор полиция не получала заявлений по этому поводу.

***

Добавлю свое личное мнение, все-таки это авторская колонка.

Я все еще не понимаю, как именно этот сайт поможет защите Латвии от потенциального нападения России. Мнение публичных людей и так известно: было глупо ожидать от партии со словом "русский" в названии резкой критики действий России.

Но кроме ярых "путинистов" и не менее ярых защитников Украины есть и полоса между. Да, в этой ситуации нейтральная позиция намного ближе к поддержке агрессии; путь "Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него" не работает во время войны.

Но все-таки нейтральная позиция дает хоть какую-то начальную платформу для разговора о милосердии и ценности человеческой жизни. Но сложно говорить о таких материях, когда за твоей спиной висит база данных "врагов родины".

И я искренне не понимаю. Ну вот знаю я, что некая Вера Забалуева лайкает в "Одноклассниках" идиотские мемы с фоткой Камилы Валиевой и подписью "Не надо было ее обижать". И что теперь? Если Россия начнет возле границ учения проводить, мы ее быстренько в тюрьму посадим? Или показательно расстреляем?

Даже среди моих друзей и коллег - которые помогают беженцам; жертвуют деньги и одежду; ссорятся с самыми близкими людьми, пытаясь им втолковать об опасности России - никто не поддерживает эту инициативу. Спектр эмоций - от сдержанной брезгливости до откровенного ужаса.

Отдельный привет Госполиции. Нет, СГБ тоже, скорее, отписалась, но их задача - защита государства. А вот полиция, простите за патетику, должна защищать людей. Всех людей, даже с другим мнением.

Я могу считать это мнение сколь угодно мерзким и опасным, но пока мнение не выливается в конкретные действия - за него нельзя наказывать. А такой сайт, как бы ни оговаривались его создатели, - это первый шаг к разделению людей на "правильных" и "неправильных". И меня совсем не успокаивает, что сейчас я - "правильный".

И вот этот, с позволения сказать, комментарий (вернее, его отсутствие) Госполиции меня пугает даже больше, чем сам сайт. На стороне "правды" тоже могут быть опасные люди. И от них нужно защищать даже тех, кто на стороне "неправды".

В общем, надеюсь, что этот "Миротворец" начнет заниматься чем-то более социально полезным. Например, обличать фейки. Это точно поможет в борьбе с российской агрессией больше, чем "каталог врагов".

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