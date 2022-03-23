"Какой суд? Межгалактический?". Поговорили с создателями латвийского "Миротворца"

Важно также, кто именно собирает эту базу, кто является владельцем сайта. Например, для журналистов есть исключение. Ну вот как Re:Baltica собрала данные о владениях олигархов на территории Латвии. Пока это делают журналисты для общественных целей, так поступать разрешается. Вопрос в том, можно ли этот сайт считать СМИ.
Кроме того, если они делают скриншоты с социальных сетей, то нужно посмотреть в правилах пользования Facebook или "ВКонтакте", например, разрешено ли это делать. То, что сайт публично доступен - еще ничего не значит. Lursoft тоже публично доступен, но там есть строгие правила пользования данными.
Я не хотел бы, чтобы, ссылаясь на меня, говорили: точно легально или точно нелегально. Это все зависит от многих факторов. Но если деятельность этого сайта нельзя отнести к журналистской, то у его авторов могут быть серьезные проблемы.
Именно в Латвии уже разбиралось похожее дело, и суд решил, что технически любой может выступать в роли СМИ, но нужно доказать общественную пользу такой работы.
Мнение Службы государственной безопасности
Ситуацию прокомментировала пресс-служба СГБ.
Можем подтвердить, что СГБ известен данный интернет-сайт, где обобщается публично доступная информация о лицах, которые, по мнению авторов сайта, выражают поддержку агрессии России в Украине.
Можем указать, что в поле зрения СГБ регулярно попадают люди, которые выражают поддержку России. В таких случаях СГБ оценивает, наблюдаются ли в действиях человека признаки преступного деяния. Каждый случай оценивается индивидуально.
СГБ напоминает, что в Латвии предусмотрена уголовная ответственность за следующие действия: публичное оправдание и восхваление преступлений против мира и военных преступлений (статья 74.1 УК Латвии), публичный призыв к геноциду (статья 71.1) или войне (статья 77), разжигание вражды или ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности (статья 78), а также призывы против независимости, суверенитета или территориального единства Латвийской Республики (статья 81).
Касательно опубликованной на сайте информации можем указать, что каждый человек, который считает, что его права нарушены, может в установленном законом порядке обратиться в суд.
Мнение Государственной полиции
Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите.
Госполиция проинформирована об этом интернет-сайте, но на данный момент от других комментариев мы воздержимся. До сих пор полиция не получала заявлений по этому поводу.
Добавлю свое личное мнение, все-таки это авторская колонка.
Я все еще не понимаю, как именно этот сайт поможет защите Латвии от потенциального нападения России. Мнение публичных людей и так известно: было глупо ожидать от партии со словом "русский" в названии резкой критики действий России.
Но кроме ярых "путинистов" и не менее ярых защитников Украины есть и полоса между. Да, в этой ситуации нейтральная позиция намного ближе к поддержке агрессии; путь "Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него" не работает во время войны.