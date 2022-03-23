"Какой суд? Межгалактический?". Поговорили с создателями латвийского "Миротворца"

Наша задача сейчас - защитить Украину и быть готовыми к обороне стран Балтии. Все остальное - потом.

- Заявления подают в латвийскую Госполицию. Вас это не волнует?

- Это точно не волнует.

- Украинский "Миротворец" тоже начался просто с публикации постов и ссылок на соцсети, но позже там стали появляться и адреса, и даты рождения, и другие личные данные. Может ли латвийский "Миротворец" перейти к таким шагам?

- В случае начала военных действий против стран Балтии - возможно. Пока таких планов нет.

- Пока, насколько я понимаю, латвийский "Миротворец" - это первый сайт "Миротворца" за пределами Украины. Есть ли планы перейти на территорию Литвы или Эстонии?

- Есть, ищем в команду эстонца и литовца! Пишите нам!

- Многие люди, включая тех, кто осуждает Россию и всячески помогает Украине и украинцам, считают этот сайт опасным и разжигающим ненависть. Что вы можете сказать таким людям?

- Не встречали таких людей. Мы ничего не разжигаем, мы только сохраняем в одном месте то, что было высказано этими людьми в общественном поле. Не в частном порядке, не в частной переписке, а точно, конкретно и публично. Мы никого не судим. Ни к чему не призываем и не раскрываем никаких личных данных, мы даже имя не знаем, мы видим ник в соцсетях и высказывание "героя".

- Вместо попыток договориться и объяснить другую позицию вы просто ставите таких людей в категорию врага - не создает ли это ненужный антагонизм? Понятно, что есть те, кого уже не переубедить, но в базе есть и обычные люди - не политики и не журналисты.

- Мы не очень знакомы с персоналиями и не делим людей по профессиям. Мы ставим тех, кто в публичном пространстве "выражал свое мнение", ФБ и ВК точно так же публикуют их мнение, к ним нет претензий? Мы ничего не придумываем, не судим и не фантазируем, не подделываем, не призываем. Написал, наговорил в публичном пространстве - спасибо, сохраним.

- Просто лично мне не очень понятно, как именно список людей, которые поддерживают Россию, защитит Латвию от возможной агрессии. Украинский "Миротворец" был создан в 2014 году, и России это не помешало напасть в феврале, к сожалению.

Вопрос остался без ответа.

Мнение юриста

Ситуацию прокомментировал адвокат Сармис Спилбергс, ассоциированный партнер юридической фирмы Ellex.

Первый пункт - какие именно данные публикуются на сайте. Но даже если это только имена и ссылки на соцсети, не все так очевидно.