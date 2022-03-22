Рижский международный кинофестиваль открывает прием заявок на киноконкурсы

В Международном конкурсе полнометражных фильмов RIGA IFF режиссеры стран Балтийского моря и Северных стран будут состязаться за гран-при фестиваля - статуэтку в работы скульптора Эрвинса Брокса, символизирующую золотого петушка, а также денежный приз в размере 4000 EUR.

Качество художественного исполнения, инновационность и актуальность работ будет судить международное жюри профессионалов кино. Особое внимание в рамках фестиваля уделяется короткометражным фильмам - кино-формату, быстрее других реагирующему на художественные инновации и социальные перемен.

В этом году RIGA IFF собирает работы в разных жанрах и тематиках как на национальный, так и на международный конкурсы короткометражного кино: работы, избранные жюри, будут соревноваться не только за приз фестиваля - "Серебрянного ужа" и денежные призы 1000 EUR и 2000 EUR, - но и за кандидатуру на приз Европейской академии кино (EFA): "Европейский короткометражный фильм – 2023".

Фестивальная рубрика детского кино KIDS’ REEL ожидает заявки на конкурсы полнометражного и короткометражного детского кино – эти работы будут оценивать члены Европейской Ассоциации детского кино (ECFA). Победители конкурсов получат номинации на приз ECFA и возможность получить киноприз за лучший европейский короткометражный или полнометражный фильм для детей. Авторы детского кино также будут соревноваться за приз детского жюри фестиваля - приобретение прав на прокат фильма Латвийским Телевидением.

После годового перерыва в список конкурсов фестиваля возвращается уникальный конкурс музыкальных видео - особое мероприятие с профессиональным жюри, объединяющее энтузиастов и ценителей жанра с создателями музыкальных видео из стран Балтии.

Работы, демонстрируемые во время специального сеанса, состязаются за приз RIGA IFF - "Серебрянного ужа" и денежную награду в 1000 EUR.