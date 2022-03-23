Рижская дума проследит, чтобы перевозчики не пользовались Yandex Go

Она указала, что если перевозчики продолжат оказывать услуги через мобильное приложение Yandex Go, может быть наложен штраф и поднят вопрос об аннулировании лицензии, а водители могут быть исключены из реестра таксистов.

АТД направила требование о блокировании мобильного приложения Yandex Go всем коммерсантам электронной связи, которые должны сделать это в течение пяти рабочих дней. Таким образом, существует вероятность того, что владелец сайта и поставщик мобильного приложения Yandex Taxi продолжит предлагать услуги через мобильное приложение Yandex Go несмотря на запрет.

В пресс-службе Yandex Go сообщили, что компания со среды приостановила свою деятельность в Латвии в ответ на требования АТД.

"Мы не стали ждать официального запрета на работу сервиса и закрыли его заранее, чтобы защитить водителей наших партнеров от штрафов", - заявили в Yandex Go.

В компании повторно подчеркивают, что считают требование латвийских властей об ограничении работы Yandex Go необоснованным и намерены его оспорить. Yandex Go обещает сделать все возможное, чтобы возобновить работу и дать партнерам возможность выполнять заказы и сохранять прибыль.

АТД проверяет соответствие поставщика услуг и его веб-сайта или мобильного приложения нормативным актам один раз в год. Оба поставщика услуг, Bolt и Yandex Taxi, были проверены в соответствии с законодательством.

Нарушений со стороны Bolt обнаружено не было, но в ходе оценки фактической ситуации с трафиком данных мобильного приложения Yandex Go, предоставленных Yandex Taxi, АТД зафиксировала, что приложение Yandex Go осуществляет обмен данными с серверами в России.

Плоне объясняет, что передача данных в страны, не включенные в Европейский союз, Организацию Североатлантического договора или НАТО, является серьезным нарушением, которое угрожает национальной безопасности и открывает доступ к данным латвийских и иностранных жителей, использующих веб-сайт или мобильное приложение.

Как уже сообщалось, АТД постановила со среды аннулировать регистрацию в Латвии сервиса Yandex.Taxi и заблокировать мобильное приложение Yandex Go.