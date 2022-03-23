Ср, 23.03.2022
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Мстислав Чернов, журналист

Рижская дума проследит, чтобы перевозчики не пользовались Yandex Go

Мобильное приложение Yandex Taxi. ФОТО: Remo Tõnismäe

Служба контроля Рижской думы усилит проверки на предмет соблюдения перевозчиками требования о том, что со среды на территории Латвии запрещено предоставление услуг мобильного приложения Yandex Go, сообщила представитель Автотранспортной дирекции (АТД) Зане Плоне.

Она указала, что если перевозчики продолжат оказывать услуги через мобильное приложение Yandex Go, может быть наложен штраф и поднят вопрос об аннулировании лицензии, а водители могут быть исключены из реестра таксистов.

АТД направила требование о блокировании мобильного приложения Yandex Go всем коммерсантам электронной связи, которые должны сделать это в течение пяти рабочих дней. Таким образом, существует вероятность того, что владелец сайта и поставщик мобильного приложения Yandex Taxi продолжит предлагать услуги через мобильное приложение Yandex Go несмотря на запрет.

В пресс-службе Yandex Go сообщили, что компания со среды приостановила свою деятельность в Латвии в ответ на требования АТД.

"Мы не стали ждать официального запрета на работу сервиса и закрыли его заранее, чтобы защитить водителей наших партнеров от штрафов", - заявили в Yandex Go.

В компании повторно подчеркивают, что считают требование латвийских властей об ограничении работы Yandex Go необоснованным и намерены его оспорить. Yandex Go обещает сделать все возможное, чтобы возобновить работу и дать партнерам возможность выполнять заказы и сохранять прибыль.

АТД проверяет соответствие поставщика услуг и его веб-сайта или мобильного приложения нормативным актам один раз в год. Оба поставщика услуг, Bolt и Yandex Taxi, были проверены в соответствии с законодательством.

Нарушений со стороны Bolt обнаружено не было, но в ходе оценки фактической ситуации с трафиком данных мобильного приложения Yandex Go, предоставленных Yandex Taxi, АТД зафиксировала, что приложение Yandex Go осуществляет обмен данными с серверами в России.

Плоне объясняет, что передача данных в страны, не включенные в Европейский союз, Организацию Североатлантического договора или НАТО, является серьезным нарушением, которое угрожает национальной безопасности и открывает доступ к данным латвийских и иностранных жителей, использующих веб-сайт или мобильное приложение.

Как уже сообщалось, АТД постановила со среды аннулировать регистрацию в Латвии сервиса Yandex.Taxi и заблокировать мобильное приложение Yandex Go.

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