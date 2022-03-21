Автотранспортная дирекция заблокировала Yandex Go в Латвии

Она пояснила, что такое решение было принято после того, как выяснилось, что приложение обеспечивает активный обмен данными с серверами, расположенными в России.

В результате всем продавцам электронной связи будет направлен запрос на блокировку мобильного приложения и сайта Yandex Go

Со среды, 23 марта, операторы больше не смогут использовать мобильное приложение Yandex Go, и этот поставщик услуг больше не сможет предоставлять услуги на территории Латвии, сообщила Плоне.

Она отметила, что в соответствии с Законом об автомобильном транспорте водители и перевозчики, которые продолжают использовать Yandex Go, могут быть оштрафованы за использование незарегистрированного сайта.

В ходе оценки фактической ситуации с трафиком данных мобильного приложения Yandex Go, предоставленной Yandex Taxi, были зафиксированы IP-адреса, на которые приложение Yandex Go отправляет и/или получает данные, и констатировано, что приложение обменивается данными с серверами в России, из чего делается вывод, что данные о коммерческом транспорте, водителях, транспортных средствах, а также данные о платежных картах и ​​платежах, предлагаемых на территории Латвии, проведенных и отклоненных перевозчиком, направляются ​​на возможную обработку и хранение на серверах, находящихся в России.

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш отмечает, что передача данных в страны, не являющиеся членами Европейского союза (ЕС) и Организации Североатлантического договора, или НАТО, является серьезным нарушением национальной безопасности и обеспечивает доступ к данным о латвийских и иностранных гражданах с помощью веб-сайтов или услуг мобильных приложений.

В настоящее время дирекция готовит запрос на блокировку, который будет разослан всем торговцам электронной связью, говорит Годиньш.

Это уже второй раз, когда дирекция постановила заблокировать мобильное приложение Yandex Go на территории Латвии. В марте 2020 года приложение и сайт Yandex Taxi были заблокированы, так как поставщик услуг не зарегистрировался в Автотранспортной дирекции, но продолжал предоставлять услуги коммерческих перевозок.