Сергей Михалок возродил группу "Ляпис Трубецкой". Первый концерт пройдёт в Риге

"17 марта, восемь лет назад, проездом в Каннах, устав от лакшери и райдеров, я разогнал группу "Ляпис Трубецкой". Просто устал быть лакшери-панком, у меня бухгалтерша на "Инфинити" ездила. В общем, разогнал всех и сделал группу Brutto.

Но вот сейчас я понял, что надо "Ляпис Трубецкой" восстановить. Группа, которая в своё время своим обнулением и перезагрузкой взорвала всем мозг, как какой-то амфетамин", - сказал Михалок.

В каком виде, а также в каком составе возродятся "Ляписы", музыкант не уточнил. Первый концерт "Ляписа Трубецкого" состоится 8 апреля в Риге. Сообщается, что вся прибыль от концерта будет направлена ​​на помощь Украине.

Напомним, последний концерт группы "Ляпис Трубецкой" состоялся в Санкт-Петербурге 29 августа 2014 года, а два дня спустя на официальном сайте группы было объявлено о прекращении существования коллектива, который был на сцене 24 года.

Лидер и автор всех песен группы Сергей Михалок создал новый проект Brutto. Позже у него появилось ещё два коллектива: "Ляпис-98", репертуар которого по большей части составляли ранние песни "Ляписа Трубецкого", и Drezden. В России Михалок не выступал с 2014 года.

ВИДЕО: Ляпис Трубецкой | Репетиция | 22.03.22