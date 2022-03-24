Звезда "Полицейского с Рублевки" рассказал, как победил рак

37-летний актер рассказал, что ему удалось справиться с опухолью третьей стадии. На свое лечение Попов потратил все свои сбережения - 50 тысяч евро.

"После МРТ у меня обнаружили сюрприз в головном мозге. В височно-лобной доле была опухоль. Мне поставили астроцитому, она оказалась злокачественной. Третья стадия в четвертой. Еще б пару месяцев - и все", - рассказал Попов, который известен по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".

Актер рассказал, что узнал о своей болезни случайно. В 2018 году он проснулся ночью и увидел вокруг себя бригаду врачей скорой помощи и жену. У Попова случился эпилептический припадок.

"Утром история повторилась, и мне посоветовали сделать МРТ. Я взял такси, и со мной снова случился припадок - третий раз за сутки", - вспоминал актер в эфире телепередачи.

В результате обследования у Попова обнаружили опухоль, которая начинала давить на головной мозг. Поговорив со специалистами, он улетел на лечение в Германию. По словам Попова, операция прошла в Берлине. Она длилась 4,5 часа.

Актер признался, что смог победить болезнь отчасти благодаря чувству юмора, которое помогало справиться и легче относиться к страшному диагнозу. Также Попов рассказал, что о его болезни знали лишь родные и коллеги по цеху. От поклонников он скрывал рак, потому что боялся реакции.