Шнуров выпустил грустный клип о жизни до войны в Украине
Группа "Ленинград" на своём YouTube-канале опубликовала очередной музыкальный клип. Песня посвящена тоске о прошлой жизни, которая была до вторжения российских войск на территорию Украины.
Группа "Ленинград" на своём YouTube-канале опубликовала очередной музыкальный клип. Песня посвящена тоске о прошлой жизни, которая была до вторжения российских войск на территорию Украины.
В песне под названием "Мелочи" Шнуров рассказывает о тех мелочах, которые порой раздражали людей, однако сейчас вспоминаются с радостью.
"Как же хорошо, как же хорошо, как же хорошо мы плохо жили", - поёт в припеве солистка группы Зоя.
Всего за сутки клип набрал более 600 тысяч просмотров и влетел в тренды YouTube. Отметим, что за последнюю неделю, это уже вторая композиция группы "Ленинград".
За последний месяц Шнуров выпустил около десяти песен. Одна из них "Выхода нет" о нынешнем отношении в мире к россиянам, а также закрытии границ. Также он выпустил клип об элите, которая покинула Россию.
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