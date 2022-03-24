Шнуров выпустил грустный клип о жизни до войны в Украине

В песне под названием "Мелочи" Шнуров рассказывает о тех мелочах, которые порой раздражали людей, однако сейчас вспоминаются с радостью.

"Как же хорошо, как же хорошо, как же хорошо мы плохо жили", - поёт в припеве солистка группы Зоя.

Всего за сутки клип набрал более 600 тысяч просмотров и влетел в тренды YouTube. Отметим, что за последнюю неделю, это уже вторая композиция группы "Ленинград".

За последний месяц Шнуров выпустил около десяти песен. Одна из них "Выхода нет" о нынешнем отношении в мире к россиянам, а также закрытии границ. Также он выпустил клип об элите, которая покинула Россию.