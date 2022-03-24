Полиция: Символ Z рисуют и подростки, которые не понимают его значения

В основном эти символы нарисованы на объектах инфраструктуры, реже - на транспортных средствах.

Полиция, выясняя, почему эти символы использовались, констатировала несколько случаев, когда их нанесли несовершеннолетние лица, у которых нет широкого понимания их значения.

Принимая во внимание происходящее, полиция призывает родителей подростков обсудить с детьми значение таких действий и возможные последствия.

В связи с войной России в Украине полиция начала десять уголовных процессов, большая часть из которых связана с преступными деяниями, направленными против флага Украины. Пять из них начаты в связи с похищением или поджиганием флага Украины, два таких случая зарегистрированы в Риге, по одному - в Юрмале, Лиепае и Резекне.

В свою очередь три уголовных процесса начаты в связи с преступными деяниями, выражавшимися в повреждении автомобиля, принадлежащего гражданам Украины.

Один такой случай был констатирован в Даугавпилсе, где у автомобиля украинца повредили лобовое стекло и проткнули колесо. Второй случай произошел в Риге, в Зиепниеккалнсе, где неизвестный палкой выбил стекло автомобиля. В свою очередь в Агенскалнсе с принадлежащего гражданину Украины автомобиля похитили номерные знаки.

В свою очередь самый тяжелый случай преступления против украинских беженцев был констатирован в Риге, когда знакомый беженки из Украины, у которого женщина нашла приют, изнасиловал ее. Начат уголовный процесс, виновный задержан.

Еще один уголовный процесс начат в связи с хулиганством, когда в Риге краской облили памятник.

С начала войны в Украине полиция начала и 34 административных процесса, в основном в связи с мелким хулиганством. В 14 случаях процессы административного нарушения были начаты в связи с выражением осуждения поддержки Украине на прошлой неделе у Даугавпилсской музыкальной школы. Начаты административные процессы и в связи с нарушениями правил проведения собраний и пикетов.

Полиция обращает особое внимание на любые выражения мнений и деятельность в связи с беженцами из Украины или войной Путина в Украине. Вся информация фиксируется и оценивается, в том числе проверяются обстоятельства и мотивация действий людей.

В то же время Госполиция призывает жителей незамедлительно сообщать о возможных нарушениях или угрозах общественного порядка, позвонив по номеру 110. Также жителей призывают сохранять спокойствие и самим не вовлекаться в провокации и действия хулиганского характера.