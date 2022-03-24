Передача: Instagram Бусулиса атаковали кремлевские тролли

Одно из важнейших видео набрало 542 комментария, среди которых можно было увидеть и такие послания: "Вперед, Россия! Россия самая сильная, все нацисты везде будут побеждены!". Некая Ирина написала: "Прикрой рот. Путин наш президент - лучший. А вы наоборот шагаете вместе с ССовцами". Еще один комментатор продолжил: "В дальнейшем можешь петь для тех, кто продался. В России больше петь не будешь, это стопроцентно".

Интарc комментарии не удаляет и регулярно уделяет внимание авторам самых нелестных комментариев.

"С фермы троллей могут быть каких десять пользователей, каждый обслуживает каких три аккаунта. Я исследовал эти комментарии. Посмотрел, кто же самый зверский комментатор. У него мало постов, мало подписчиков, сам подписан на хорошо если 15-20 человек. Уже только это означает, что что-то с аккаунтом не в порядке. Спустя время вижу, что эти профили пропадают", - рассказал Бусулис.

Исследователь дезинформации Ника Алексеева рассказала передаче, что, привлекая так называемые фабрики троллей в комментарии, Путин хочет настроить аудиторию себе во благо.

С этим согласен и политолог Филипп Раевский: "Если мы посмотрим в целом на деятельность российской войны, то тут уже речь не идет о деньгах, они не важны. Ставки так высоки, что нужно использовать абсолютно все инструменты, доступные в коробочке. Если уж годами растили фабрику троллей, то теперь она должна работать".

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