Я с ним работал. У нас никогда не было дружбы, но всегда были уважительно хорошие отношения. Никогда не было вопросов, всегда все было очень уважительно. В начале его президентства я не давал оценок, я наблюдал. Не понимал, во что это выльется. И я понимаю, как он изменился, насколько в ситуации войны он включился, насколько он собранный. Я заметил перемену. Он стал более наполнен. Он стал более уверен. Ушло желание понравиться и быть удобным. Я вижу колоссальный рост и желаю ему удачи и сил.

— Есть чувство, что вокруг него сплотилась не только Украина, но и большая часть мира.

— Тут нечему удивляться, правда на нашей стороне. В нашу страну вторгся враг. Как это? Он уничтожает города. Как это может быть? Мариуполя нет! Харьков! Это ужас просто! Тут абсолютно весь мир на стороне Украины, Зеленского. Потому что видят, как небольшая страна держится.

— Одна из распространенных претензий к русским сейчас — что русские виноваты в происходящем, потому что так и не смогли свергнуть Путина. Не кажется ли она вам несправедливой?

— Я зачитаю цитату. Случайно ее увидел, просто листая ленту. Это касается вашего вопроса: "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются жертвами — они соучастники". Писатель Джордж Оруэлл. Они соучастники, потому что допустили это, закрывали глаза на какие-то вещи.

Конечно, есть люди [в оппозиции]. Мне достаточно симпатичен Илья Яшин, который пытается что-то высказать. Смелым надо быть, чтобы, находясь там, говорить такие вещи. Конечно, есть люди — и из них много нормальных. Но, к сожалению, люди, скажите спасибо за все президенту Путину, которого вы избрали.

— Что делать тем, кто оказался в этой ловушке. С одной стороны, чувство вины, а с другой — чувство беспомощности?

— Это ужасное чувство. Я себя ставлю на это место. Что я тут могу сказать? Я не знаю ответа. Но если бы я был в такой ситуации, то я бы на себе ощущал вину страны. Так же, как ее ощущали немцы во время правления Третьего рейха. Они были оболваненные, они реально его [Гитлера] любили. Посмотрите документальные фильмы! Я пересмотрел кучу таких фильмов с разными мнениями, разной хроникой! И обычные люди, которых потом привозили после всего в концлагеря и показывали трупы, печи. Они говорили: "Это декорации, быть этого не может". Они не могли поверить. Поэтому я и не включаюсь в дискуссии со знакомыми [из России]. Они мне звонят и спрашивают, как дела. А я отвечаю: "Дома. В Киеве. Война".

— Как вы относитесь к российским артистам, которые молчат и не высказываются?

— Я не могу отвечать за кого-то. Если меня спросят, я скажу, как считаю нужным. Вне зависимости от того, как мне это аукнется. "Мы тебя больше на концерт не позовем". Да идите к чертовой матери! Я это не приемлю! Я не понимаю, как такое может быть.

— Как думаете, все будет хорошо?

— Все всегда в песнях Сердючки искали тайный смысл. Что-то напишу — и все под микроскопом рассматриваются. Даже прицепились к песне "Все будет хорошо". А почему прицепились? Потому что песня вызывает вопрос: когда? Я вам скажу — все будет хорошо, а когда, не знаю! Я вас рассмешил, Саша? Если да, то это хорошо!