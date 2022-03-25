На антивоенном концерте Оксимирона выступил Гребенщиков, а среди гостей была Земфира

После выступления Оксимирона на сцену вышел специальный гость, которым оказался Борис Гребенщиков. Он исполнил песни "Истребитель", "Фикус религиозный", "Псалом 151" и "Город золотой".

В свою очередь, фото Оксимирона, Гребенщикова и Земфиры можно найти в профилях артистов в соцсетях. Сама Земфира в антивоенном концерте не участвовала.

На афише были заявлены "специальные гости", однако Оксимирон после своего выступления уточнил, что будет всего один гость - Борис Гребенщиков.

Как сообщала BBC, зал O2 Shepherd’s Bush Empire был забит полностью. Абсолютное большинство людей в аудитории - русскоязычные. Толпа скандировала: "НЕТ ВОЙНЕ". У многих были с собой флаги Украины.

"Этот концерт - свидетельство того, что "русские против войны в огромном количестве. И не просто против войны, а против этой, сука, войны", - сказал Оксимирон в начале вечера.

Напомним, ранее российский рэпер Оксимирон отменил все свои выступления в РФ. Теперь он дает благотворительные концерты за границей. Собранные от концертов средства он передает польской неправительственной организации, которая помогает детям украинских беженцев.

Первый концерт Russians Against War прошел в Стамбуле 15 марта, тогда рэпер смог собрать около 30 тысяч долларов (около 27 тысяч евро).

После двух концертов собрано более 53 тысяч долларов (около 48 тысяч евро).