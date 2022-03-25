Максим Бусел выпускает новую песню и клип "Не мечтаю"

"Я страстный поклонник французской культуры. Всегда мечтал сняться во французском кино. Поскольку этого пока так и не произошло, я подумал: "A чего ждать?", решил взять всё в свои руки и воплотить эту давнюю мечту в своем музыкальном клипе", - с улыбкой рассказывает Максим.

"Я безумно влюблен в Париж, поэтому в видео хотел создать ощущение, будто зритель гуляет со мной по романтическим улочкам этого города и видит его тонкое очарование глазами девушки. Мы вместе читаем стихи, смакуем вино и переживаем каждое мгновение", — добавляет он. Песня призывает ценить своих близких и вспомнить, что для настоящей любви нет преград. Ни расстояние, ни время не могут помешать истинным чувствам людей друг к другу. Любовь превыше всего, считает Максим.

Он говорит, что события последних лет научили его не откладывать цели и мечты в дальний ящик, иначе можно упустить свой шанс и настоящую жизнь: "Если чего-то хочешь – иди и делай, а то потом может быть и поздно. Тем более, лучше сожалеть о сделанном, чем о не сделанном!"

Максим Бусел — актер, певец и автор песен, который активно играет в кино, телесериалах и театральных постановках в Латвии и Европе. Он также участвует во многих проектах как исполнитель и композитор. Максим является автором многих песен и предлагает авторские программы. Ранее он выпустил клипы своих оригинальных песен "Молчи" и "На луне".

С 25 марта новая песня и клип "Не мечтаю" доступны слушателям на музыкальных стриминг-платформах и YouTube.