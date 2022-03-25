Пт, 25.03.2022
Он просил немедленно вернуться в РФ, попросить прощения за предательство и помочь народу России в борьбе с нацистами Мария Машкова о своем отце
Мария Машкова о своем отце
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Twitter разорвало от сообщений о смерти Жириновского. Собрали реакции

Владимир Жириновский ФОТО: Reuters/ScanPix

Пока непонятно, фейк ли сообщения о смерти российского политика Владимира Жириновского, Twitter активно высказывается на тему.

Суперкраткая хроника событий:

  • в декабре Владимир Жириновский "предсказывает" нападение России на Украину в феврале 2022-го;
  • в начале февраля 2022-го политик был госпитализирован с коронавирусом;
  • на этой неделе СМИ начинают писать об "исчезновении" Сергея Шойгу;
  • ранним утром сегодня, 25 марта, сообщается о смерти тигра по кличке Путин в американском зоопарке;
  • чуть позднее 25 марта, пока СМИ сообщают о смерти Владимира Жириновского, чиновники и госведомства РФ опровергают эту информацию (вся хроника сообщений сегодняшнего дня тут). 

Twitter в первый час неразберихи с новостью о смерти Владимира Жириновского (некоторые твиты содержат мат): 

И еще немного от "Лентача":

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