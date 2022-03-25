Twitter разорвало от сообщений о смерти Жириновского. Собрали реакции
Пока непонятно, фейк ли сообщения о смерти российского политика Владимира Жириновского, Twitter активно высказывается на тему.
Пока непонятно, фейк ли сообщения о смерти российского политика Владимира Жириновского, Twitter активно высказывается на тему.
Суперкраткая хроника событий:
Twitter в первый час неразберихи с новостью о смерти Владимира Жириновского (некоторые твиты содержат мат):
Маги загадали чтоб умер Владимир Путин, но в итоге умер Владимир Жириновский и тигр Путин— ⑂Джуд древнегреческий панк⑂ (@jjjudeblt) March 25, 2022
жириновский: бро, что будет если я умру сегодня?— ланда. #нетвойне (@DISTOXEAD) March 25, 2022
путин: тогда завтра мы с тобой увидимся
жириновский сдох.— 🕊⁷⟭⟬🄺🄸🄼🄲🄷🄸⟬⟭ #хуйвойне (@k1mch1_twt) March 25, 2022
пиздец когда уже умрет тот владимир который нужен?
Жириновский Шрёдингера pic.twitter.com/oxXVDyRhiX— 🕊System_Error|Рори🕊 (@SystemError_aaa) March 25, 2022
А вам не приходило в голову, что мозг Жириновского пересадили в тело Шойгу из-за нелояльности последнего? Это объясняет, почему Жириновский умер, но в то же время стабилен.— Высокоранговый Шпрот (@Konstoporom) March 25, 2022
СМИ: Жириновский умер— тёма (@temeerlan) March 25, 2022
Кремль: pic.twitter.com/3xeECfBOoP
новостной портал: жириновский умер— Октябрь🇰🇿💙💛 (@shesaidoctober) March 25, 2022
я: 👏👏👏
новостной портал: жириновский не умер
я: 😥😥😥
Жириновский умер.— Nora (@Noranadim1991) March 25, 2022
Шойгу пропал. Жириновский тоже с этого начинал.
Ждём пропажи путина.
Умерли Жириновский и тигр Путин— блинная лавка в Калининграде (@mamylyaa) March 25, 2022
Тигра жаль 😭
Удивительный день. Умер Путин, да не тот. Умер Жириновский, да воскрес. И это только утро. Что к вечеру тогда будет?— Алексей Шупляков (@krasavchik_l) March 25, 2022
А я напоминаю, что в этом мире всего 2 бессмертных человека: Елизавета 2 и Жириновский. Если вы видите новости о смерти кого-то из двух, знайте, шо это галимый фейк— Охуеваю от жизни (@katelapizdec) March 25, 2022
⚡️😂Насмешило. Жириновский с Кобзоном ожидают Шойгу, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Говорят, на день опаздывает - пробки в Москве.— Сквиртослав (@Skvirtoslav1) March 25, 2022
Жириновский и Шойгу в состоянии суперпозиции— Dmitry Panchenko (@DmitryPanchenk6) March 25, 2022
Самый ад читать, где люди считают зазорным говорить что-то "плохое" о Жириновском. О мёртвых либо хорошо, либо ничего КРОМЕ ПРАВДЫ. Это полная версия это мудрости. А правда в том, что Жириновский струсил, и вместо того, чтобы навсегда уйти из политики превратился в паровой клапан— Гореликов (@hyper0b) March 25, 2022
жириновский воскрес и сказал хуй вам— ৫кейура (@veaets) March 25, 2022
Когда жириновский действительно умрет, уже никто в это не поверит.— Xena (@Ksena10611546) March 25, 2022
Красиво Жириновский соскочил с темы, ничего не скажешь.— KING 🇦🇲 (@king___arm) March 25, 2022
Владимир Жириновский опровергает собственную смерть фотографией из клиники. pic.twitter.com/Y6VCAF58GN— Борис Федюкин (@BorisFedyukin_) March 25, 2022
Теперь у нас не только Шойгу Шрёдингера, но ещё и Жириновский Шрёдингера, здорово живём.— уронил револьвер в меланхолическом состоянии (@yourdeadpoet) March 25, 2022
⚡⚡ Владимир Жириновский предсказал собственную смерть и умер— мударья (@DASHKA_YA) March 25, 2022
сижу на физике, учительнице, по совместительству директрисе, звонит телефон— беррркана (@mrbrkna) March 25, 2022
она: м... ага.. ага.. да-да поняла. дети, жириновский умер!
*выходит из кабинета, продолжая разговаривать*
возвращается через пять минут грустная: а нет, не умер! володин опроверг
Владимир Жириновский впервые за всю карьеру сделал что-то полезное— правый кринж (@svdlbb) March 25, 2022
Жириновский за 10 минут успел умереть и воскреснуть— 🐰🦁 daaaaaamn🖤🔞 (@greedeemi) March 25, 2022
В какое интересное время мы живем
🤔Вопроса теперь два:— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) March 25, 2022
1) Где Шойгу?
2) Умер ли Жириновский?
Жириновский > Шойгу pic.twitter.com/fLXeIT7fyT— CoCoCo CHANNEL (@cococo_channel) March 25, 2022
Короче, Жириновский выходит из комы/воскресает и побеждает Путина в бою на мечах, после чего линия времени восстанавливается и проклятие исчезает— Ivanov Vladimir (@dead_brain_ded) March 25, 2022
— Алло, это реанимация? Скажите, Жириновский жив ещё?— Sergey Aksenov (@sergeax) March 25, 2022
— Нет ещё!
И еще немного от "Лентача":
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