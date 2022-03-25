Twitter разорвало от сообщений о смерти Жириновского. Собрали реакции

Самый ад читать, где люди считают зазорным говорить что-то "плохое" о Жириновском. О мёртвых либо хорошо, либо ничего КРОМЕ ПРАВДЫ. Это полная версия это мудрости. А правда в том, что Жириновский струсил, и вместо того, чтобы навсегда уйти из политики превратился в паровой клапан