Жириновский не умер? Хроника событий
Российский политик Владимир Жириновский умер сегодня, 25 марта, в возрасте 75 лет. Об этом сообщили Telegram-каналы Baza и Mash.
Российский политик Владимир Жириновский умер сегодня, 25 марта, в возрасте 75 лет. Об этом сообщили Telegram-каналы Baza и Mash.
Изначально информацию подтвердил РИА "Новости" сенатор Александр Пронюшкин.
Позже Пронюшкин принес извинения за публикацию.
Пост был удален, сенатор обещает, что причастные к публикации "понесут ответственность".
О том, что Жириновский умер, также сообщил РБК источник в Госдуме.
При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть Жириновского.
Также смерть Жириновского опровергли в официальном Telegram-канале ЛДПР.
В пресс-службе Минздрава РФ также сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь.
В ЛДПР заявили, что подадут заявление в Генпрокуратуру России и подготовят иски против "клеветников", сообщивших о смерти лидера партии Владимира Жириновского.
Напомним, что 9 февраля Жириновский был госпитализирован с коронавирусом. Telegram-канал Mash cообщал, что у Жириновского поражено 50-70% легких.
С тех пор неоднократно появлялись предположения об ухудшении состояния политика, но каждый раз эти слухи опровергались.
Несмотря на болезнь, Владимир Жириновский был "в курсе ситуации в Украине" и воспринимал ее "с большим энтузиазмом".
"Он убежден, что Россия преодолеет трудности, в конце концов победит и будет преуспевать. Все это он излагал еще задолго до начала спецоперации на Украине", - говорил глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.
Владимир Жириновский является бессменным лидером партии ЛДПР с момента создания партии в 1990 году.
Партия ЛДПР была представлена во всех созывах Госдумы России. Сам Жириновский участвовал в шести президентских выборах, пропустив лишь выборы 2004 года. Однако ни разу он не поднимался выше третьего места.
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