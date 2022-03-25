Жириновский не умер? Хроника событий

Изначально информацию подтвердил РИА "Новости" сенатор Александр Пронюшкин.

Позже Пронюшкин принес извинения за публикацию.

Пост был удален, сенатор обещает, что причастные к публикации "понесут ответственность".

О том, что Жириновский умер, также сообщил РБК источник в Госдуме.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть Жириновского.

Также смерть Жириновского опровергли в официальном Telegram-канале ЛДПР.

В пресс-службе Минздрава РФ также сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь.

В ЛДПР заявили, что подадут заявление в Генпрокуратуру России и подготовят иски против "клеветников", сообщивших о смерти лидера партии Владимира Жириновского.

Напомним, что 9 февраля Жириновский был госпитализирован с коронавирусом. Telegram-канал Mash cообщал, что у Жириновского поражено 50-70% легких.

С тех пор неоднократно появлялись предположения об ухудшении состояния политика, но каждый раз эти слухи опровергались.

Несмотря на болезнь, Владимир Жириновский был "в курсе ситуации в Украине" и воспринимал ее "с большим энтузиазмом".

"Он убежден, что Россия преодолеет трудности, в конце концов победит и будет преуспевать. Все это он излагал еще задолго до начала спецоперации на Украине", - говорил глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.

Владимир Жириновский является бессменным лидером партии ЛДПР с момента создания партии в 1990 году.

Партия ЛДПР была представлена во всех созывах Госдумы России. Сам Жириновский участвовал в шести президентских выборах, пропустив лишь выборы 2004 года. Однако ни разу он не поднимался выше третьего места.