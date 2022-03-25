Президент Польши не смог встретить Джо Байдена: его самолет совершил аварийную посадку
Самолет, на борту которого находился президент Польши Анджей Дуда, вернулся в Варшаву, где была совершена аварийная посадка, пишет Русская служба BBC.
Самолет, на борту которого находился президент Польши Анджей Дуда, вернулся в Варшаву, где была совершена аварийная посадка, пишет Русская служба BBC.
Политик отправлялся в город Жешув недалеко от границы с Украиной, где собирался встретить президента США Джо Байдена.
Глава Соединенных Штатов уже в Жешуве. Там он планирует встретиться с украинскими беженцами, а также ознакомиться с ситуацией на границе стран, но Дуды в городе на момент написания материала все еще нет. После аварийной посадки президент Польши отправится в Жешув на резервном самолете, пишут польские СМИ.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!