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Суд Латгальского предместья города Риги сегодня, 25 марта, признал двух мужчин виновными в убийстве молодой девушки (преступники выбросили жертву из окна), приговорил их к 15 годам лишения свободы и обязал выплатить матери погибшей компенсацию в размере около 100 000 евро.

Первоначально суд приговорил Мариса Швабе и Андрея Драгиля к 18 годам лишения свободы с тремя годами полицейского надзора, но, учитывая длительность судебного разбирательства, было решено сократить срок на три года. Суд приговорил обоих мужчин к 15 годам лишения свободы с 2,5 годами содержания под надзором полиции. Первое заседание по этому делу состоялось около шести лет назад - в феврале 2016 года.

Осужденные должны выплатить моральную компенсацию матери погибшей молодой женщины - 80 000 евро, а также материальную компенсацию в размере 20 501 евро.

Мать погибшей девушки Ина Мейя выразила удовлетворение решением суда и заявила, что все эти годы она боролась за справедливость, а не за какую-либо компенсацию. Она заявила, что оба осужденных безработные и что никакую компенсацию она, скорее всего, не получит.

В обвинительном заключении указано, что в день убийства двое обвиняемых и погибшая вместе употребляли спиртные напитки, позже внутри компанией возник спор. В результате мужчины схватили женщину и выбросили ее с пятого этажа.

Мотивы преступления в ходе уголовного производства так и не были выяснены.

Виновными в совершении преступления обвиняемые себя не признали. Потерпевшие потребовали возмещения ущерба в размере более 510 000 евро и 303 000 евро.

Швабе был другом покойной, с которой у него были отношения, а Драгиль - его знакомым. Обоим мужчинам предъявлено обвинение по статье 117 (10) Уголовного кодекса, а именно - убийство, совершенное группой лиц. Такое преступление может наказываться пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Мать погибшей девушки сообщила, что в течение многих лет следствие ориентировалось только на версию о самоубийстве, хотя с 2008 года она была исключена доказательствами - трасологической экспертизой, которая позже была подтверждена следственным экспериментом с манекенами, и проверкой на полиграфе одного из обвиняемых. Версию самоубийства исключила и международная экспертиза, еще раз подтвердившая выводы латвийских экспертов об убийстве в группе лиц.

Контекст

Как сообщалось, без учета результатов проверки на полиграфе и других улик, которые могли свидетельствовать об убийстве, Государственная полиция Латвии в конце 2013 года прекратила уголовное дело после более чем пятилетнего расследования дела, когда при загадочных обстоятельствах из пятого этажа дома на улице Гертрудес в Риге выпала или была выброшена молодая женщина.

Уголовное производство было прекращено, поскольку полиция тогда признала, что погибшая Инга Виноградова покончила жизнь самоубийством, однако ее мать Мейя осталась уверенной, что женщину выбросили из окна ее молодой человек со своим другом. Родственники погибшей обжаловали решение полиции о прекращении уголовного дела в прокуратуре, которая отменила это решение как преждевременное и необоснованное, после чего дело добралось до суда.