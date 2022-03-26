Умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс

Причина смерти не сообщается.

"Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тейлора Хокинса", - говорится в сообщении.

В последние дни Foo Fighters гастролировали по Южной Америке.

Тейлор Хокинс родом из города Форт-Уэрт, штат Техас. Музыкант начинал свою карьеру в группе Sylvia, выступал с певицей Аланис Мориссетт. В 1997 году Хокинс присоединился к Foo Fighters и стал одним из самых узнаваемых участников коллектива.

В 2017 году группа дала грандиозный концерт на острове Луцавсала (Рига).

Представление длительностью более двух с половиной часов на берегу Даугавы - это первое и единственное выступление американской рок-группы в Балтии. Помимо хедлайнеров на рижской сцене выступили известное трио из Шотландии Biffy Clyro и авторитетный англо-американский дуэт The Kills.

Галерея: Foo Fighters в Риге