Умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс
В возрасте 50 лет умер барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс. Об этом группа сообщила в соцсетях.
В возрасте 50 лет умер барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс. Об этом группа сообщила в соцсетях.
Причина смерти не сообщается.
"Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тейлора Хокинса", - говорится в сообщении.
В последние дни Foo Fighters гастролировали по Южной Америке.
Тейлор Хокинс родом из города Форт-Уэрт, штат Техас. Музыкант начинал свою карьеру в группе Sylvia, выступал с певицей Аланис Мориссетт. В 1997 году Хокинс присоединился к Foo Fighters и стал одним из самых узнаваемых участников коллектива.
March 26, 2022
В 2017 году группа дала грандиозный концерт на острове Луцавсала (Рига).
Представление длительностью более двух с половиной часов на берегу Даугавы - это первое и единственное выступление американской рок-группы в Балтии. Помимо хедлайнеров на рижской сцене выступили известное трио из Шотландии Biffy Clyro и авторитетный англо-американский дуэт The Kills.
Галерея: Foo Fighters в Риге
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