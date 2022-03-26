Сб, 26.03.2022
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из реакций на "смерть" Жириновского и Twitter

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил ранение

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ФОТО: andriihorolski/instagram

Музыкант Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел и был ранен. Популярный артист вступил в ряды территориальной обороны и защищает Украину.

Ранение не угрожает жизни Хлывнюка, и ему уже оказали медицинскую помощь, сообщает "Медуза" со ссылкой на Instagram артиста.

В своих сториз он оставил послание россиянам: "Для моих слушателей из России. Вот с какими "нацистами" вы воюете, идиоты".


 

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