Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил ранение
Музыкант Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел и был ранен. Популярный артист вступил в ряды территориальной обороны и защищает Украину.
Музыкант Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел и был ранен. Популярный артист вступил в ряды территориальной обороны и защищает Украину.
Ранение не угрожает жизни Хлывнюка, и ему уже оказали медицинскую помощь, сообщает "Медуза" со ссылкой на Instagram артиста.
В своих сториз он оставил послание россиянам: "Для моих слушателей из России. Вот с какими "нацистами" вы воюете, идиоты".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!