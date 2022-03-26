Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил ранение

Ранение не угрожает жизни Хлывнюка, и ему уже оказали медицинскую помощь, сообщает "Медуза" со ссылкой на Instagram артиста.

В своих сториз он оставил послание россиянам: "Для моих слушателей из России. Вот с какими "нацистами" вы воюете, идиоты".



