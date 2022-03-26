Вс, 27.03.2022
Возможно, надо заявить права на Калининградскую область, которая, как мне кажется, является частью польской территории. Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.
Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.

В Таллинне собирают подписи за запрет концерта Киркорова

Филипп Киркоров ФОТО: Mikhail Tereshchenko

В рамках народной инициативы в субботу начался сбор подписей за запрет концерта Филиппа Киркорова в Таллинне, сообщил член инициативной группы петиции Ханнес Нагель, пишет Rus.Postimees.

С 26 марта, зарегистрированные жители Таллинна могут подписать народную инициативу о запрете концерта Филиппа Киркорова, адресованную Таллиннской городской управе и Таллиннскому городскому собранию.

Концерт должен состояться 27 мая в Ласнамяэ, в ледовом холле Тондираба, который находится в ведении города.

Цель петиции, созданной на портале Rahvaalgatus.ee - направить в Таллиннскую городскую управу и в Таллиннское городское собрание совместное обращение жителей столицы с просьбой запретить концерт Филиппа Киркорова.

"Мы решительно выступаем за то, чтобы Филиппу Киркорову, как человеку, публично поддержавшему аннексию Крыма и режим Путина, не разрешили выступать в столице Эстонии. Город должен запретить мероприятие.

В столице демократической Эстонской Республики нет места сторонникам российской агрессии, начавшейся в 2014 году", - сказала Анне-Май Нагель, инициатор петиции и представитель НКО EstYou.

Петиция адресована представительным органам Таллинна, так как именно город Таллинн может запретить концерт, благодаря своему праву владельца ледового холла регулировать происходящее на арендованной площади.

Петицию можно прочитать и прокомментировать на портале rahvaalgatus.ee, текст инициативы также доступен на русском языке. 

Петиция может быть подана в Таллиннскую городскую управу и Таллиннское городское собрание, если она соберет не менее 1% подписей жителей муниципалитета, имеющих право голоса, то есть около 4 000 голосов.

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