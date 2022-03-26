В Таллинне собирают подписи за запрет концерта Киркорова
В рамках народной инициативы в субботу начался сбор подписей за запрет концерта Филиппа Киркорова в Таллинне, сообщил член инициативной группы петиции Ханнес Нагель, пишет Rus.Postimees.
В рамках народной инициативы в субботу начался сбор подписей за запрет концерта Филиппа Киркорова в Таллинне, сообщил член инициативной группы петиции Ханнес Нагель, пишет Rus.Postimees.
С 26 марта, зарегистрированные жители Таллинна могут подписать народную инициативу о запрете концерта Филиппа Киркорова, адресованную Таллиннской городской управе и Таллиннскому городскому собранию.
Концерт должен состояться 27 мая в Ласнамяэ, в ледовом холле Тондираба, который находится в ведении города.
Цель петиции, созданной на портале Rahvaalgatus.ee - направить в Таллиннскую городскую управу и в Таллиннское городское собрание совместное обращение жителей столицы с просьбой запретить концерт Филиппа Киркорова.
В столице демократической Эстонской Республики нет места сторонникам российской агрессии, начавшейся в 2014 году", - сказала Анне-Май Нагель, инициатор петиции и представитель НКО EstYou.
Петиция адресована представительным органам Таллинна, так как именно город Таллинн может запретить концерт, благодаря своему праву владельца ледового холла регулировать происходящее на арендованной площади.
Петицию можно прочитать и прокомментировать на портале rahvaalgatus.ee, текст инициативы также доступен на русском языке.
Петиция может быть подана в Таллиннскую городскую управу и Таллиннское городское собрание, если она соберет не менее 1% подписей жителей муниципалитета, имеющих право голоса, то есть около 4 000 голосов.
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