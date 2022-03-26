В Таллинне собирают подписи за запрет концерта Киркорова

С 26 марта, зарегистрированные жители Таллинна могут подписать народную инициативу о запрете концерта Филиппа Киркорова, адресованную Таллиннской городской управе и Таллиннскому городскому собранию.

Концерт должен состояться 27 мая в Ласнамяэ, в ледовом холле Тондираба, который находится в ведении города.

Цель петиции, созданной на портале Rahvaalgatus.ee - направить в Таллиннскую городскую управу и в Таллиннское городское собрание совместное обращение жителей столицы с просьбой запретить концерт Филиппа Киркорова.

"Мы решительно выступаем за то, чтобы Филиппу Киркорову, как человеку, публично поддержавшему аннексию Крыма и режим Путина, не разрешили выступать в столице Эстонии. Город должен запретить мероприятие.

В столице демократической Эстонской Республики нет места сторонникам российской агрессии, начавшейся в 2014 году", - сказала Анне-Май Нагель, инициатор петиции и представитель НКО EstYou.

Петиция адресована представительным органам Таллинна, так как именно город Таллинн может запретить концерт, благодаря своему праву владельца ледового холла регулировать происходящее на арендованной площади.

Петицию можно прочитать и прокомментировать на портале rahvaalgatus.ee, текст инициативы также доступен на русском языке.

Петиция может быть подана в Таллиннскую городскую управу и Таллиннское городское собрание, если она соберет не менее 1% подписей жителей муниципалитета, имеющих право голоса, то есть около 4 000 голосов.