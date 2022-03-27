Песков: В России олигархов нет

"Президент Байден гордится, что ему удалось отобрать все у так называемых российских олигархов, которые якобы являются архитекторами того, что происходит. Очевидно, президент США не понимает, что это не олигархи. Олигарх - это бизнесмен, который добрался до власти, а единственный олигарх, который за последнее время добрался до власти, это [бывший] президент США Трамп, между прочим. У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский", - сказал Песков.