Песков: В России олигархов нет

Таким заявлением Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Джо Байдена, что он отнял "все у российских олигархов".
"Президент Байден гордится, что ему удалось отобрать все у так называемых российских олигархов, которые якобы являются архитекторами того, что происходит. Очевидно, президент США не понимает, что это не олигархи. Олигарх - это бизнесмен, который добрался до власти, а единственный олигарх, который за последнее время добрался до власти, это [бывший] президент США Трамп, между прочим. У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента все активы, недвижимость, яхты и самолеты были приобретены законно, за них уплачены налоги и эти покупки помогали развивать экономики США и Западной Европы.
Ранее уже писали, что США и Евросоюз ввел санкции против крупнейших российских бизнесменов и заморозил их счета.
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