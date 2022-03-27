Вс, 27.03.2022
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Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Песков: В России олигархов нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ФОТО: Alexei Nikolsky

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил заморозку активов и недвижимости российских бизнесменов на Западе с разбоем и ограблением на Диком Западе. Также он заявил, что в России нет олигархов, пишет "Медуза".

Таким заявлением Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Джо Байдена, что он отнял "все у российских олигархов".

"Президент Байден гордится, что ему удалось отобрать все у так называемых российских олигархов, которые якобы являются архитекторами того, что происходит. Очевидно, президент США не понимает, что это не олигархи. Олигарх - это бизнесмен, который добрался до власти, а единственный олигарх, который за последнее время добрался до власти, это [бывший] президент США Трамп, между прочим. У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента все активы, недвижимость, яхты и самолеты были приобретены законно, за них уплачены налоги и эти покупки помогали развивать экономики США и Западной Европы.

"Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Smith & Wesson (производитель револьверов) грабили путешественников - вот что произошло. И, конечно, мы убеждены, что вряд ли такой речью президента [США] можно и следует гордиться", - указал Песков.

Ранее уже писали, что США и Евросоюз ввел санкции против крупнейших российских бизнесменов и заморозил их счета.

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