Face удалил свою музыку с российских стриминговых платформ

"На российских стриминговых платформах моей музыки больше нет. Мне тяжело об этом сообщать, но я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию", - написал Face.

Альбомы и практически все синглы рэпера пропали из социальной сети "ВКонтакте" и платформы "Яндекс.Музыка".

Напоминим, 12 марта, через две недели после начала российского вторжения в Украину, рэпер Face объявил, что уехал из России и больше не будет давать концерты в стране: "Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже".

27 и 28 марта рэперы Face и T-Fest вместе с группами "Пошлая Молли" и "Нервы" выступят на благотворительном концерте в Варшаве в поддержку украинцев.

В субботу, 26 марта, в Риге на Большой эстраде Межапарка должен был пройти концерт Palīdzi celties! ("Помоги подняться!") в поддержку украинских беженцев - детей и семей, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы. Из-за шквального ветра он был отменен.

Муниципалитет принес извинения за неудобства и приглашает посмотреть концерт по телевидению. Планировалось, что на концерт украинские беженцы смогут попасть бесплатно, предъявив украинский паспорт.

В благотворительном концерте приняли участие Светлана Лобода, Амината, Динара Рудане, Мария Савенко (Украина), Анце Краузе, Рейнис Сеянс с супругой Майей, Юрис Каукулис, Anmary, Зигфрид Муктупавелс, Янис Стибелис, Айнарс Миелавс, Атис Звиедрис, Goran Gora, Микс Дукурс, Айя Андреева, Tautumeitas, группа Carnival Youth и многие другие.