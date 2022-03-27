Spotify полностью уходит из России

Причиной стал недавно принятый в России закон, накладывающий ограничения на доступ к информации:

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить наше обслуживание в России", - заявлено в пресс-релизе.

The Flow предполагает, что имеется ввиду закон о фейках про российскую армию.

Напомним, что ранее сервис Spotify объявил о приостановке премиум-подписки для россиян, но перестанет работать и бесплатная версия приложения.