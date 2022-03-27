Бразилец Фелипе Габриэль о близости и оргиях: "Это просто происходит"

Фелипе говорит, что теперь он в статусе желанного пареня: "Телефон горячий. Не знаю, сколько, но пишут много".

"Парни тоже пишут. Недавно девушка предложила мне переспать с ней и ее мужем - втроем". Однако Фелипе отклонил щедрое предложение - оно его не интересует.

"Думаю, я никогда в жизни не захочу переспать с парнем. Если есть ситуация, когда мы с девушками - я с девушкой, он с другой девушкой, а потом меняется, то да", - говорит Фелипе.

Он считает, что латыши не думаю свободно и не любят экспериментировать в постели, особенно с несколькими людьми одновременно.

"У нас также есть три или четыре человека в Бразилии. У меня никогда не было более четырех человек одновременно. Это просто происходит. Однако мы очень верим в энергию друг друга. Если всем хорошо друг с другом, почему бы и нет", - говорит Габриэль.

Впрочем, Фелипе тоже знает свои пределы - его интересуют только представительницы прекрасного пола. Он признается, что получает много писем от пожилых женатых мужчин с желанием познакомиться. Такая дружба его не интересует.

Хотя в отношениях он хранит верность, сейчас бразилец наслаждается свободой. Он ценит возможность познакомиться с девушками: "Мне нравится процесс знакомства. Ты не знаешь, ответит ли она и понравится ли ей это. Всего этого мне не хватало".

Фелипе отмечает, что, когда он идет в бар, она не пытается разговаривать с женщинами: "Когда я иду в бар, я никогда не иду знакомиться с девушками. Я думаю, что никогда этого не сделаю. Другое дело, если девушка заходит, и я вижу, что она заинтересована во мне. Но если девушка не проявит интереса, я никогда не подойду к ней".

Ранее популярный в Латвии бразилец Фелипе Габриэль почти шесть лет был счастлив в отношениях с девушкой по имени Резия. Однако когда он объявил, что вынужден покинуть нашу страну, прозвучала новость об их расставании.