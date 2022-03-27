Из новой серии "Смешариков" убрали слова "войнушка" и "захватчики"

Информацию об изменении текста сценария подтвердили в пресс-службе группы компаний "Рики" (правообладатель бренда "Смешарики").

Представители компании пояснили, что "Смешарики" - детский проект, который всегда был и остается вне политики. Сценарий к серии, в которой герои пытаются поделить между собой площадку для бадминтона был написан еще год назад. Тогда никто не мог предположить, что некоторые слова могут быть остро восприняты.

"В контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать слова "войнушка" и "захватчики". Сейчас аудитория особенно чутко и эмоционально реагирует на эту тему, а мы с заботой и уважением относимся к нашим зрителям. Ведь "Смешариков" смотрят, чтобы погрузиться в добрый мир любимых анимационных героев, для всего остального есть другие медиа" - заявили в компании.

Издание сообщает, что 22 марта пользовательница Twitter с ником "похухоль", представившаяся женой режиссера серии "Смешариков", показала переписку с мужем о цензуре в эпизоде. Согласно скриншоту, из реплики Нюши "Решили на нашу поляну перебраться, захватчики!" вырезали конец, а в предложении "Устроили тут, понимаешь, войнушку" последнее слово заменили на "потасовку".

Позже публикация была удалено, но Medialeaks сохранили скриншот.