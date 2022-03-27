Полгода плохая погода: В понедельник в Латвии ожидается дождь

Ночью усилится влияние циклона, на востоке страны пройдет мокрый снег, местами образуется снежный покров. На отдельных участках дороги будут скользкими.

Температура воздуха составит 0...+4 градуса, на востоке - до 0...-3 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, на востоке страны - дождь. Будет дуть умеренный западный ветер, местами порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха составит +6…+10 градусов, местами на юге страны - до +12 градусов.

В Риге завтра, 28 марта, будет преобладать переменная облачность с солнцем, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Сохранится умеренный западный ветер порывами до 15-16 м/с, а температура воздуха составит +9...+11 градусов.