Вс, 27.03.2022
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Петр Авен, российский миллиардер

Полгода плохая погода: В понедельник в Латвии ожидается дождь

Гроза и дождь в Риге ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 28 марта, в Латвии ожидается дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью усилится влияние циклона, на востоке страны пройдет мокрый снег, местами образуется снежный покров. На отдельных участках дороги будут скользкими.

Температура воздуха составит 0...+4 градуса, на востоке - до 0...-3 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, на востоке страны - дождь. Будет дуть умеренный западный ветер, местами порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха составит +6…+10 градусов, местами на юге страны - до +12 градусов.

В Риге завтра, 28 марта, будет преобладать переменная облачность с солнцем, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Сохранится умеренный западный ветер порывами до 15-16 м/с, а температура воздуха составит +9...+11 градусов.

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