Украинским беженцам предлагают бесплатную психологическую помощь в Рижском Гештальт институте

С 24 февраля этого года, когда российские войска вторглись в Украину, весь мир, в том числе и наша страна Латвия, предпринимает шаги в поддержку Украины и ее народа. Именно поэтому Рижский Гештальт институт решил создать бесплатные группы поддержки для украинских беженцев, сообщают представители учреждения.

"Группа поддержки - это не терапия, это формат, который объединяет людей с похожей проблемой, общей сложной ситуацией. Первое, что они получают, это осознание того, что они не одиноки в этой ситуации. Когда человек переживает сложную ситуацию, например, необходимость покинуть свою страну из-за войны, он испытывает широкий спектр эмоций, в том числе одиночество. Катастрофа может сузить восприятие мира до ощущения, что "я никому не нужен". В группе у этого человека вновь появляется ощущение, что он нужен, даже более того - нужен таким же, как и он. (...) Если кому-то будет необходима более глубокая индивидуальная терапевтическая помощь - она также будет оказана".

Кроме чувства потери дома - неизвестность и совершенно новая среда

"Во время войны, когда ты приезжаешь в другую страну, личность меняется. Я была в Центре поддержки беженцев и спросила - кто я теперь? Беженка? И я была в шоке от ответа - нет, мы вам визу даем, мы вам помогаем, мы вам даем возможность работать, и вы временно переехали в Латвию. Это растрогало меня почти до слез. Это дает возможность сохранить самоуважение", - говорит Алена Колобовникова, гештатльт-терапевт из Киева, которая также оказалась в Риге.

Алена рассказывает, что отношение Латвии полно уважения, и это в данной ситуации действительно важно. "Трудно принять ситуацию, в которую попала - нужно было быстро взять некоторые вещи и уходить. Не была к этому готова, отправляясь в путь, не знала, куда попаду. Сначала отправились в Западную Украину - в надежде, что спустя несколько дней ситуация нормализуется. Мы нисколько не хотели уезжать, у нас, конечно, была готова сумка на 72 часа, однако все больше стало взрывов, и я попросила мужа купить канистры с бензином. Муж вернулся. В тот момент я заваривала кофе, и он сказал: "Хочешь уезжать - делай это сейчас". Кофе не выпили, закинули в багажник сумки и отправились в путь. Выехали, и спустя полчаса по нашему месту жительства начались бои. Выехав, мы увидели танки, колонны... Мы жили хорошо, у нас все было. Эти перемены в статусе, образе жизни, мышлении, необходимость подстраиваться под ситуацию, в которую попали. Помимо чувства потери, которое мы пережили, есть и новая среда, под которую нужно подстроиться. По этой причине и очень важны эти группы поддержки. Конечно, чтобы также обрести чувство общности, избавиться от ощущения изоляции, тревожности, мыслей о будущем, ведь непонятно, сколько это продлится", - говорит украинка.

Присоединиться к группе можно:

через Telegram-канал https://t.me/gestaltriga;

или позвонив по номеру +371 67650111.