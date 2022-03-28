Роскомнадзор заблокировал сайт "Масяни", где вышла серия о российском вторжении в Украину
Роскомнадзор заблокировал сайт mult.ru со всеми сериями мультсериала "Масяня". Об этом в своём Facebook написал создатель мультсериала Олег Куваев.
Роскомнадзор заблокировал сайт mult.ru со всеми сериями мультсериала "Масяня". Об этом в своём Facebook написал создатель мультсериала Олег Куваев.
"Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу https://mult.ru/ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", на основании требования Генеральной прокуратуры РФ бла-бла-бла...
Короче, mult.ru теперь в России под запретом. Хотя я, да и зрители сайтом уже крайне редко пользуемся, всё на ютубе в основном, но на всякий случай сделал зеркало на multru.com", - написал Куваев.
"Медиазона" сообщает, что сайта пока нет в реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора, поэтому на основании какого требования Генпрокуратуры блокируется mult.ru, неизвестно.
В последнем эпизоде мультсериала Масяня вместе с Хрюнделем обсуждали последние новости и пытались скрыть от их друга Лохматого - этнического украинца - то, что Россия начала войну. В финале эпизода Масяня пришла в бункер к президенту России Владимиру Путину и оставила ему японский меч для самоубийства.
За неделю этот эпизод "Масяни" набрал 2,8 миллиона просмотров.
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