Роскомнадзор заблокировал сайт "Масяни", где вышла серия о российском вторжении в Украину

"Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу https://mult.ru/ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", на основании требования Генеральной прокуратуры РФ бла-бла-бла...

Короче, mult.ru теперь в России под запретом. Хотя я, да и зрители сайтом уже крайне редко пользуемся, всё на ютубе в основном, но на всякий случай сделал зеркало на multru.com", - написал Куваев.

"Медиазона" сообщает, что сайта пока нет в реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора, поэтому на основании какого требования Генпрокуратуры блокируется mult.ru, неизвестно.

В последнем эпизоде мультсериала Масяня вместе с Хрюнделем обсуждали последние новости и пытались скрыть от их друга Лохматого - этнического украинца - то, что Россия начала войну. В финале эпизода Масяня пришла в бункер к президенту России Владимиру Путину и оставила ему японский меч для самоубийства.

За неделю этот эпизод "Масяни" набрал 2,8 миллиона просмотров.