Пн, 28.03.2022
Мы не понимаем, как выжить. Петр Авен, российский миллиардер
Петр Авен, российский миллиардер

Эммануил Виторган объявил о своем возвращении из Латвии в Россию

Российский актер Эммануил Виторган вместе со своей семьей больше месяца провел в Юрмале, но отпуск звездного семейства подошел к концу.

Напомним, 25 февраля российский актер Эммануил Виторган разместил в соцсетях видео, в котором сообщил, что они с семьей вылетают в Латвию. Сегодня 82-летний актер сообщил, что их отпуск закончился.

"Вот и заканчивается наш отпуск. Скоро в Москву. Ждем вас 1 апреля, дорогой зритель, на наш концерт "За все тебя благодарю!", - написал Виторган в Instagram.

Публикацию артист сопроводил фотографией, на которой предстала вся его семья: он, жена и две маленькие дочери - Этель и Клара.

Супруга Виторгана опубликовала видео, показав, как они всей семьей гуляли по пляжу. "Как трудно каждый раз уезжать из родной для меня Юрмалы…" - написала Ирина, урожденная юрмалчанка.

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