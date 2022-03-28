Эммануил Виторган объявил о своем возвращении из Латвии в Россию

Напомним, 25 февраля российский актер Эммануил Виторган разместил в соцсетях видео, в котором сообщил, что они с семьей вылетают в Латвию. Сегодня 82-летний актер сообщил, что их отпуск закончился.

"Вот и заканчивается наш отпуск. Скоро в Москву. Ждем вас 1 апреля, дорогой зритель, на наш концерт "За все тебя благодарю!", - написал Виторган в Instagram.

Публикацию артист сопроводил фотографией, на которой предстала вся его семья: он, жена и две маленькие дочери - Этель и Клара.

Супруга Виторгана опубликовала видео, показав, как они всей семьей гуляли по пляжу. "Как трудно каждый раз уезжать из родной для меня Юрмалы…" - написала Ирина, урожденная юрмалчанка.