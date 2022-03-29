Критик путинского режима и затворник в США. Что стало с Профессором Лебединским - автором хита "Лодочник"?

Автор и исполнитель хита "Я убью тебя, лодочник" прославился в 90-е. Клип на эту песню долгое время крутили по всем музыкальным телеканалам, хриплые крики Лебединского стали мемом и ушли в народ, а вскоре после этого артист исчез с радаров.

Интересно, что главный и, пожалуй, единственный хит Лебединского многие просто не поняли, увидев лишь смешно кричащего мужика. Если постараться хотя бы немного вникнуть, то мы увидим, как герой видеоклипа собрался взорвать крейсер "Аврора", так как все проблемы, по его мнению, начались, когда тот выстрелил.

"Я убью тебя, лодочник" - сатира, а не странный шансон.

Возвращаясь к исполнителю "Лодочника", с тех самых пор он редко попадал в поле зрения СМИ. Нет, песни, конечно, появлялись, как и видеоклипы, но о повторении успеха своего главного хита и речи быть не могло.

Известно, что 53-летний музыкант уже очень давно является критиком президента России Владимира Путина, а в 2014 году он принял решение покинуть Россию. В интервью "Радио Свобода" артист отмечал, что планирует уехать в США и остаться там до тех пор, пока в России не сменится власть.

Кроме того, он попросил прощения за то, что поддерживал Путина в 2000 году, отметив, что после того, как его мнение изменилось, он фактически остался без работы.

В 2015 году Профессор Лебединский выпустил клип на песню "Это ватники", которую, по его утверждению, он записал для "прочистки мозгов одурманенного российского населения".

С тех пор Лебединский ведёт достаточно затворнический образ жизни, редко даёт интервью и ограничивается лишь ведением своего YouTube-канала и микроблога Facebook. В целом соцсети артиста уже довольно много лет являются площадкой для антикремлёвских высказываний.

"Нет ничего проще, чтобы понять, какое государство. Надо посмотреть и послушать Зеленского, Кима, Арестовича. А потом закомплексованное лицемерие Путина, безумную больную лошадь Лаврова или насквозь лживые усы Пескова - да любого представителя России, где именно каждый представитель, все до одного - чистое гнусное позорище, бессовестное, беспринципное и античеловечное фашистское говно", - лишь одно из немногих высказываний Лебединского за последнее время.

Если к тому, что Лебединский является верным критиком путинского режима, все привыкли, то о жизни музыканта за океаном известно немного. В марте Лебединский записал видео, в котором рассказал, что он пребывает в состоянии глубокой депрессии и практически не выходит из дома, так как не может терпеть общество других людей.

"Вы, наверное, думаете, кто этот бородатый старик, - обратился к подписчикам певец, неузнаваемый из-за густой бороды и седой шевелюры. - Вы видите абсолютно бомжацкого вида человека и не понимаете, как можно так себя запустить. Я давно хотел начать вам рассказывать, в каком состоянии нахожусь я и другие люди, больные этим недугом. Многие называют это большим депрессивным расстройством или экзистенциальной депрессией".

Лебединский сказал, что ему плевать на собственную внешность, так как своё жилище он почти не покидает. "Я от всего испытываю стресс, у меня начинаются приступы. Что такое приступы? Это когда тебя начинает трясти, земля уходит из-под ног, давление поднимается под 300, и ты должен немедленно скрыться и положить таблетку под язык", - объяснил Лебединский.

По словам Лебединского, он не может испытывать ни радости, ни удовольствия - только страх. Музыкант отметил, что 25 лет никому не рассказывал об этом. В последнее время он не может работать, потому что ему всё кажется бесполезным.

Пока врачи не смогли разобраться в психологических проблемах артиста и помочь ему. Тем не менее своё видеообращение Лебединский записал не просто так. Он всё еще надеется, что кто-то сможет помочь ему победить депрессию, а окружающие начнут с пониманием относиться к недугу одного из самых необычных артистов в истории России.