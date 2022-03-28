Посмотрите на Солнце в беспрецедентно высоком разрешении!

7 марта аппарат Европейского космического агентства Solar Orbiter, при помощи специального прибора сделал фотографии Солнца с расстояния 75 миллионов километров. С этого расстояния зонд должен был сделать 25 фотографий с 10-минутной выдержкой. Затем фотографии были объединены в мозаику, чтобы создать полное высококачественное изображение Солнца.

Результат потрясающий: полностью увеличиваемое изображение, позволяющее изучить детали поверхности и атмосферы Солнца. Посмотреть изображение в самом высоком качестве можно здесь.

Солнце ФОТО: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI team; E. Kraaikamp (ROB)

Этот тип изображения дает ученым гораздо лучшее понимание коронарных извержений, что важно, поскольку они влияют и на Землю, создавая геомагнитные бури, которые могут негативно повлиять на различные технологии.

Зонд Solar Orbiter был запущен в космос всего два года назад, в феврале 2020 года. Он специально разработан для изучения Солнца с той точки, которую невозможно занять на Земле.