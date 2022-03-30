Серебренников в Париже и в футболке: "Я выключаю телевизор"

Под опубликованной фотографией Шапрон написал: "На его футболке написано: "Я выключаю телевизор". А в голове: "Я включаю культуру". Готовятся фильмы, ведутся съемки, монтаж, планируются мастер-классы. Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный!".

Накануне Хамовнический суд Москвы столицы отменил условный приговор Кириллу Серебренникову по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и снял с него судимость.

Напомним, в 2017-2020 годах в суде проходило дело "Седьмой студии". Кирилла Серебренникова и других сотрудников организации обвиняли в хищении средств.

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы вынес приговор режиссеру и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей.