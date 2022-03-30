Медсестры Даугавпилсской больницы отказываются лечить украинцев?

Дословно: "Они там совсем стыд потеряли? Наших там бьют, ломают кости, а мы должны этим украинцам помогать?". И о других эпизодах рассказала, как маленькие русскоязычные мальчики говорят украинцам, чтобы те возвращались и т. д. Даугавпилс - точно не то место, куда отправлять беженцев", - говорилось в публикации Рейникса.

У многих пост вызвал недоумение, а другие пользователи соцсети интересовались: "Кто такие медсестры первой помощи?". Автор записи на этот вопрос не ответил, а руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле отвергла версию о том, что это могли быть ее сотрудники: "Это точно не о NMPD. У нас с бригадой выезжают помощники врачей. А СМС персоналу руководство отправляет только в случае вызова на работу в режиме чрезвычайной ситуации".

Latvijas Avīze хотела выяснить подробности у Рейникса, но тот находился за пределами страны и написал в ответ, что "может быть, это были медсестры из какой-либо частной практики, не из главной больницы. Это не уточнялось, но так оно и было".

Даугавпилс

Эту запись музыканта очень болезненно воспринял председатель правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов, который на этой неделе подробно высказался о ней в Facebook. Семенов считает, что подобные слухи отрицательно сказались на престиже больницы.

Эксперимент журналистов программы TV3 Bez Tabu, вышедших на улицы Даугавпилса с украинским флагом в ожидании реакции горожан (из сюжета очевидно, что в адрес человека, державшего в руках флаг, полетели ругань и осуждение), по мнению Семенова, подлил масла в огонь, так что теперь хочешь не хочешь поверишь, что в Даугавпилсской больнице действительно работают медсестры, которые отказываются лечить украинцев.