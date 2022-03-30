Рэпер Face: "Я больше не строю из себя д*****ба"

Коренной перелом во взглядах и творчестве рэпера случился в 2018 году, когда он стал уходить в протестное творчество и написал альбом "Пути неисповедимы".

Отвечая на вопрос Дудя, не изменил ли он свои взгляды измеркантильных соображений, Face сказал: "Да, многие говорят, что я это сделал, чтобы хайпануть и денег заработать, но о каких деньгах идет речь? Все! [Наоборот] у тебя проблемы начинаются в плане денег. Все мои проблемы с концертами - это все [началось] с альбома "Пути неисповедимы". Я на этой теме [оппозиции к властям] теряю в плане денег. Я приобретаю что-то внутри и отдаю что-то из кармана".

Последние месяцы в России рэпер испытывал давление. По его словам, власть пыталась отменять его концерты, звоня организаторам и прося это сделать.

"Я не готов жить в стране, которая воюет с Украиной", - заявил Face. Сейчас он живет за границей, где планирует продолжить свое творчество. Зарабатывать артист собирается "на стримингах и концертах". (Напомним, музыкант удалил свои треки с российских стриминговых платформ, но оставил на других.)

Фемида-богохульница.

Говоря о том, готов ли он сесть в тюрьму, рэпер заявил, что не стремится к этому, но за правое дело морально готов: "За неправое дело я не сяду, потому что я ничего такого не делал. А за дело правильное - не стыдно. И оно будет стоить того, чтобы приложить максимум усилий, чтобы вытерпеть и пройти достойно. Но, конечно, я к этому не стремлюсь, иначе я был бы в Москве".

В музыкальные планы рэпера также входит начать записывать музыку на английском языке, чтобы показать всему миру, что есть и другие русские, которые не согласны с войной в Украине: "Ситуация такова, что такие люди, как мы с тобой [с Юрией Дудем], должны на себя взять ответственность и, во-первых, съесть горькую пилюлю коллективной вины и, во-вторых, показать что да, есть другие русские, другие граждане России, а не только [люди из трансляции] в Лужниках".

Отвечая на традиционный вопрос: "Оказавшись сейчас перед Путиным, что ты ему скажешь?"

- рэпер не нашел, что ответить: "Я реально не знаю, я боюсь, что слов бы не нашел. Я не знаю, что делать с таким человеком. Он ужасный, но рука поднимется или нет на него, я не знаю. А разговаривать с ним язык сломается".

Напомним, что в прошлое интервью с Юрием Дудем (четыре с половиной года назад) на такой же вопрос молодой исполнитель ответил так: "Спасибо за то, что уронили Запад".

Несколько недель назад в своем Instagram Face опубликовал пост, где обвинил российское государство в войне в Украине. Также он заявил, что не будет давать концерты в стране: "Больше не собираюсь платить налоги в России, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. Почему? Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды".