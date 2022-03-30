Scorpions: "А теперь послушай мое сердце - там написано: "Украина"
Выступая с туром по США, группа Scorpions на концерте в Лас-Вегасе спела хит Winds of Change, изменив в ней строчку. И вместо слов о Москве спела фразу про Украину.
Выступая с туром по США, группа Scorpions на концерте в Лас-Вегасе спела хит Winds of Change, изменив в ней строчку. И вместо слов о Москве спела фразу про Украину.
Перед тем, как исполнить песню музыканты выразили свою поддержку Украине. Во время самого исполнения зал был подсвечен синя-желтыми цветом.
Напомним, Композиция Wind of Change впервые прозвучала в 1990 году и песня посвящена перестройке в СССР и завершению холодной войны.
Видео: Композиция с измененными словами:
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