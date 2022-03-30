Джим Керри осуждает Уилла Смита: "Я бы отсудил у него 200 миллионов!"
Американский актер и комик Джим Керри (60) отреагировал на то, что Уилл Смит ударил Криса Рока во время вручения "Оскара".
Американский актер и комик Джим Керри (60) отреагировал на то, что Уилл Смит ударил Криса Рока во время вручения "Оскара".
В интервью CBS News Керри сказал, что на месте Криса Рока немедленно подал бы в суд на Смита: "Сегодня утром я бы объявил, что подам в суд на Уилла на 200 миллионов долларов", - сказал 60-летний Керри.
Актер был неприятно удивлен реакцией зала на инцидент. "Мне было противно. У меня было ощущение, что Голливуд - это такая масса беспозвоночных. Это был явный показатель того, что мы больше не были "крутым клубом", - сказал Керри.
Галлерея: Инцидент между Уиллом Смитом и Крисом Роком
По его словам, Смит мог найти и другой способ осудить шутку комика - не распуская рук. "Если хотите кричите из зала или скажите что-нибудь в Twitter или где-нибудь еще.
Керри также добавил, что инцидент был эгоистичным со стороны Уилла Смита и "омрачил светлый момент", особенно для тех, кто "очень много работал", чтобы наконец победить.
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