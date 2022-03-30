Ушел из жизни выдающийся латышский писатель Зигмунд Скуиньш

Согласно архиву LETA, Скуиньш родился 25 декабря 1926 года в Риге.

Писатель учился в школе в Спилве, на строительном факультете Рижского государственного техникума, в Художественной средней школе имени Яниса Розентала и в вечерней средней школе им. Райниса.

В художественной литературе, журналистике и общественной деятельности Скуиньш призывал верить в силу народа, узнавать об истории латышского народа, Латвии и Риги, важных личностях, ценностях и традициях, защищать, взращивать и развивать латышский язык и выступать против русификации.

Как один из самых выдающихся прозаиков и мастеров латышского повествования и коротких рассказов Скуиньш на рубеже 1960-х и 1970-х годов коренным образом изменил общую картину латышской прозы и положил начало современной латышской литературе, создав в 1980-х годах выдающиеся романы и портреты современников.

Скуиньш принимал активное участие в процессах восстановления независимости Латвии. В 1987 году он участвовал в создании Латвийского фонда культуры и был членом первого его правления. В радиовыступлении во время баррикад и в статье "Завещание" в журнале Karogs, укрепляющей народ Латвии, Скуиньш призвал верить и не сомневаться в восстановлении независимости Латвии.

Самые известные произведения автора - романы "Внуки Колумба" (1961), "Нагота" (1970), "Кровать с золотой ножкой" (1984) и "Домино телесного цвета плоти" (1999).

Книги Скуиньша переведены на многие языки мира - русский, литовский, украинский, болгарский, грузинский, английский, польский, чешский, эстонский, словацкий, венгерский, румынский.

В ноябре 2007 года писатель получил награду Кабинета министров, а в 2008 году был награжден орденом Трех звезд IV степени.