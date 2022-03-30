Ср, 30.03.2022
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Премьера спектакля "Да здравствует Королева, виват!" в Рижском русском театре

Актриса Дана Бйорк ФОТО: Фото Рижского русского театра

Елизавета Тюдор и Мария Стюарт. Королева Английская и Королева Шотландская. Протестантка и католичка. Две соперницы, два полюса, две легенды. Две женщины, которые никогда не встречались, но оказали огромное влияние на судьбы друг друга - и на политику Европы. Именно об этих временах и королевах в Рижском русском театре имени Михаила Чехова поставили спектакль "Да здравствует Королева, виват!".

Британский драматург Роберт Болт (1924-1995 года) так характеризует своих героинь: "Елизавета - представительная женщина, своенравная, нервная. У неё было тяжелое, одинокое и полное опасностей, детство. Это воспитало в ней дисциплинированность и умение трезво смотреть на многие вещи. (...) сила её характера такова, что с требованиями высокого положения она справляется с блеском",

"Мария - капризная, утонченная, страстная женщина, красивая, (...) чувственная и очень субъективная. Она родилась Королевой и с колыбели привыкла к поклонению."

Эту яркую, острую, полную интриг и крутых поворотов пьесу можно сравнить и с приключенческим романом, и со шпионским триллером: капризы и заговоры, безрассудство и расчетливость, жертвы и выгода, любовь и ревность… Елизавета в любых обстоятельствах выбирает долг, власть и Англию, а Мария — стихию чувства, даже когда речь идет о короне.

В ролях: Екатерина Фролова, Дана Бйорк, Юрий Кушпело и др.

Видео: Интервью с создателями спектакля "Да здравствует Королева, виват!"

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