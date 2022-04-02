"Простите нас" - смелая идея об антивоенной демонстрации русских Латвии

Заявку в Рижскую думу организаторы подали уже после 24 февраля, соответственно изменив в ней цель и прося разрешение на антивоенную демонстрацию. По состоянию на 30 марта, официального ответа от Рижской думы заявители не получили. Пока активисты слышат лишь ответы в публичной плоскости, начиная от мэра Риги Мартиньша Стакиса и заканчивая Госполицией.

Кривцовой непонятно, почему представителей организации "9мая.lv" и организаторов "Бессмертного полка" не приглашают на диалог обсудить идеи и возможные решения. "Все делают односторонние заявления", - разочарована Кривцова.

На вопрос, многие ли русскоязычные были бы готовы выйти на такую антивоенную акцию под предлагаемым девизом, автор идеи ответила, что в данном случае массовость не имеет значения. Она получила очень много негативных отзывов через социальные сети.

"Пользуясь тем, что мы организаторы, мы многие годы организовывали это мероприятия и считаем, что мы что-то понимаем про суть этого мероприятия, а суть 9 мая - антивоенная.

Если придет 100 человек, это будет огромный успех. Сейчас не про массовость, а про то, чтобы нам не было стыдно перед потомками, что мы в этот момент ничего не делали", - прокомментировала Кривцова.

Вадим Баранник: "Многие ждут концерта, а не чтят 9 мая"

Об отсутствии диалога с властями высказался и глава общества "9мая.lv" Вадим Баранник. Организаторы традиционных мероприятий 9 мая уже сообщили, что в этом году все пройдет иначе.

"В свете текущей ситуации в мире вообще и Латвии в частности, мы не видим возможности проведения традиционных праздничных и развлекательных мероприятий у Памятника Освободителям 9 мая. Все происходящее сегодня должно заставить каждого из нас переосмыслить не только ценность Победы, но прежде всего - ценность мира.

Хотим подчеркнуть, что мы категорически отделяем события, происходящие сейчас в Украине от того, что каждый год отмечают рижане у Памятника освободителям Риги в Задвинье.

Мы абсолютно уверены, что основная масса людей, приходящих 9 мая к памятнику – патриоты Латвии. Для одних возложение цветов к памятнику - сохранение традиции поминать предков, отдавших свою жизнь за мир. Для других - радость разгрому фашизма/окончанию ужасной и кровопролитной войны. Именно 9 мая - как делали их бабушки, дедушки, родители. Это не преступление и это не делает никого из нас нелояльными государству людьми. Как и все предыдущие годы, в канун этих майских дней мы проведем субботники в местах захоронения погибших в той страшной войне – во имя памяти павших. В этом году мы, как и обычно, будем собирать средства, чтобы поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Латвии – в благодарность за подвиги тех далеких лет", - говорится в посте организации в социальной сети Facebook.

Баранник призвал не считать всех, кто приходит 9 мая к памятнику в Задвинье, рукой Москвы. И отметил, что в команде уже давно, задолго до начала войны в Украине, началась дискуссия о смене формата мероприятия.

"С течением времени получалось так, что этот праздник победы превращается в ожидание очередного концерта. Люди ждали не праздника, а концерта, и мы поняли, что что-то в этой ситуации нужно менять.

Когда праздник оттеняет концерт, а люди ждут просто концерта, и, возможно, уже и не думают о 9 мая, есть желание вернуть 9 мая девятому мая", - заключил Баранник.

Одновременно с этим глава общества "9мая.lv" назвал ковидный опыт со столами в парке Победы, когда люди не могли самостоятельно возложить цветы к самому памятнику, унизительным. "Это как прийти с цветами на кладбище и положить их не к могиле, а возле входа", - пояснил он, призвав в этом году не запрещать людям проход к памятнику для возложения цветов.

"Это во благо страны, спокойствие - это то, что нужно в первую очередь для страны", - считает Баранник.

Видео: Комментарий Вадима Баранника в эфире "Кто вам платит?"