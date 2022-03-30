Обязательства Латвии не позволяют демонтировать памятник в парке Победы

Обязательства Латвии в отношении памятника включены в один из четырех пакетов договоров, которые также определили вывод российской армии из Латвии в 1994 году, было указано на заседании.

Однако депутат Иева Акуратере сказала, что не согласна с заключением о том, что международные обязательства запрещают действовать.

Политик считает, что в свободной Латвии в будущем не может оставаться такой монумент, и призвала создать рабочую группу, в которой будут искать решения в отношении памятника.

Депутат Каспарс Гиргенс уточнил, будет ли нарушением обязательств перемещение монумента на ближайшее кладбище советских солдат. По его мнению, это могло бы стать одним из решений.

Депутат Криста Баумане заявила, что в свете соглашений принимать решение о демонтаже памятника было бы безответственно.

В свою очередь депутат Янис Домбрава считает, что в долгосрочной перспективе Сейму надо добиться того, чтобы в Латвии не находился этот объект.

И Домбрава, и Гиргенс считают, что с памятником надо что-то сделать, чтобы не началась самодеятельность одной из сторон населения.

Председатель комиссии Рихардс Колс сравнил монумент с аппендицитом, который Латвии надо вырезать. При этом он признал, что демонтировать памятник пока не представляется возможным.

Комиссия договорилась о том, чтобы призвать Рижскую думу установить таблички о его историческом контексте, убедиться, что техническое состояние монумента не угрожает людям, и сменить название памятника советских времен.

Также комиссия обратится в Министерство юстиции, чтобы ознакомиться с их юридическим предложением. При этом депутаты комиссии выразили недоумение, почему представителей Минблага не было на заседании.